"Рок-Волна" на "Спилве": Выберите хедлайнера фестиваля сами

Уже известные первые участники: "Браво", "СерьГа", "Крематорий", "Сегодняночью"

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Группа "Браво"

Год образования группы 1983, Москва. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Во время карьеры группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и др. С 1983 года не раз менялся состав, в свое время солистами группы были Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Евгений Осин. С 1995 года и по сей день вокалистом группы является Роберт Ленц.

Самыми известными хитами группы являются: "Король Оранжевое лето", "Этот город", "Любите, девушки", "Я то, что надо", "Дорога в облака", "Это за окном рассвет", "Стильный оранжевый галстук", "Московский бит", "Вася", "Мода", "На лунный свет".

Группа "Крематорий"

Год создания группы 1983, Москва. Бессменный лидер группы Армен Григорян. По вкладу в развитие рок-музыки в России "Крематорий" стоит в одном ряду с другими "доперестроечными" командами. Лирика Григоряна многогранна, в песнях пересекаются реальный и потусторонний миры. Особое внимание Армен уделяет теме жизни после смерти, различным религиям. Тексты песен, в 1980-е годы зачастую нарочито грубые, "бытовые", сегодня стали довольно элитарны. На музыку "Крематория" всегда оказывали влияние различные музыкальные течения от вальса до тяжёлого рока. В аранжировках на одном уровне с соло-гитарой уделяется внимание скрипке, что придаёт "Крематорию" особый колорит.

К самым известным хитам группы относятся такие песни, как: "Мусорный ветер", "Безобразная Эльза", "Маленькая девочка", "Сексуальная кошка", "Крематорий", "Лепрозорий", "Таня", "Клубника со льдом", "Аутсайдер", "Хабибулин", "Кондратий", "Последний шанс", "Три источника", "2001год", "Катманду", "Амстердам" и др.

Группа "СерьГа"

Год образования группы 1994, Москва. Лидер группы – Сергей Галанин. Девиз группы — "Для тех, у кого есть уши". Поскольку прошлым летом группу очень тепло приняли на первой РОК ВОЛНЕ, было решено пригласить ее снова. В 2011 году на одной из самых лучших концертных площадок Москвы – "Крокус-Сити-Холл" состоялось празднование 50-летия Сергея, ставшее заметным событием культурной жизни Москвы. В 3-часовом юбилейном шоу, наряду с "СерьГой" и симфоническим оркестром "Глобалис", принимали участие друзья-музыканты/актеры: Г.Сукачев, группы "Чайф", "Ундервуд" и "Воскресение", А. Кутиков, Е. Маргулис, В. Самойлов, А.Ф. Скляр, Вася Обломов, И. Охлобыстин, М. Горевой, а искрометным Рок-конферансье выступил Михаил Ефремов. С каждым из гостей был сделан специальный дуэтный музыкальный номер. На концерте были презентованы две пластинки группы – «Детское сердце» и "Природа, свобода и любовь", куда вошло 25 новых песен, работа над которыми шла около пяти лет. На заглавную композицию "Детское сердце" был снят клип, где роли клоунов сыграли Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Михаил Ефремов и сам Сергей Галанин, а детей сыграли дети участников съёмки.

Группа "Сегодняночью"

Год образования группы 2001, Санкт-Петербург. Лидер группы – Никита Козлов. О группе "Сегодняночью" (первоначальное название писалось в два слова) впервые услышали в 2001 году. Тогда президент компании CD Land Records Юрий Цейтлин заметил домашнюю демозапись группы и подписал с ними контракт на выпуск дебютного альбома "Кофе и сигареты". В качестве студийного продюсера пластинки выступил Илья Лагутенко, бессменный лидер группы "Мумий Тролль". После выхода альбома композиции "Герда и Кай", "Не удержаться" и "Кофе и сигареты" попали в жесткую ротацию радиостанций, а клип на "Кофе и сигареты" занимал первые места в хит-парадах MTV.