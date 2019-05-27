Пн, 27.05.2019
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Фото: Как в Литве снимали эпичный сериал "Чернобыль"

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Знак радиации. Иллюстративное фото.

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Компания HBO выпустила новый сериал "Чернобыль" (Chernobyl), который повествует о трагической ядерной катастрофе в 1986 в Чернобыле. Большая часть кадров снята в соседней Литве - Вильнюсе, Каунасе и т.д.  Русский TVNET предлагает ознакомиться с галереей, которую подготовили наши коллеги с портала 15min.lt.

Лауреат премии Гильдии киноактеров США Джаред Харрис исполняет роль советского ученого Валерия Легасова, направленного Кремлем на расследование инцидента.

Джаред Харрис известен зрителям по роли Лэйна Прайса в телесериале "Безумцы", доктора Дэвида Джоунса в телесериале "Грань" и профессора Мориарти в детективном боевике Гая Ричи "Шерлок Холмс: Игра теней". Валерия Легасова - советского ученого, которому поручили расследовать катастрофу.

Режиссер Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы", "Викинги") в интервью 15min.lt признался, что это его самый масштабный проект. 

"Я очень счастлив быть здесь... И в Каунасе, и в Вильнюсе много хороших мест для съемок. Оба города отличаются своим характером. Я очень довольна местной командой - тона талантливая и профессиональная", - говорит он о съемках. 

На фото автобусы, которые используют для эвакуации. 

ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Съемки проходили в районе Фабионишки, который больше всего напоминает Припять - город, в котором произошла катастрофа.

В Припяти или Aтомгороде, где в основном проживали работники Чернобыльской АЭС, до катастрофы население составляло около 50 тысяч человек. 

26 апреля в 1:23 произошла самая большая техногенная катастрофа в истории человечества, в результате радиационного загрязнения город пришлось эвакуировать. 

Режиссер Йохан Ренк 

ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Трейлер сериала

Актер Джаред Харрис признался, что в Литве его не узнали. 

Džareds Heriss

ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Фото: Как в Литве снимали сериал "Чернобыль"

 

Статья написана в сотрудничестве с интерактивным телевидением LMT.

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