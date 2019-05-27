Фото: Как в Литве снимали эпичный сериал "Чернобыль"

Лауреат премии Гильдии киноактеров США Джаред Харрис исполняет роль советского ученого Валерия Легасова, направленного Кремлем на расследование инцидента.

Джаред Харрис известен зрителям по роли Лэйна Прайса в телесериале "Безумцы", доктора Дэвида Джоунса в телесериале "Грань" и профессора Мориарти в детективном боевике Гая Ричи "Шерлок Холмс: Игра теней". Валерия Легасова - советского ученого, которому поручили расследовать катастрофу.

Режиссер Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы", "Викинги") в интервью 15min.lt признался, что это его самый масштабный проект.

"Я очень счастлив быть здесь... И в Каунасе, и в Вильнюсе много хороших мест для съемок. Оба города отличаются своим характером. Я очень довольна местной командой - тона талантливая и профессиональная", - говорит он о съемках.

На фото автобусы, которые используют для эвакуации.

ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Съемки проходили в районе Фабионишки, который больше всего напоминает Припять - город, в котором произошла катастрофа.

В Припяти или Aтомгороде, где в основном проживали работники Чернобыльской АЭС, до катастрофы население составляло около 50 тысяч человек.

26 апреля в 1:23 произошла самая большая техногенная катастрофа в истории человечества, в результате радиационного загрязнения город пришлось эвакуировать.

Режиссер Йохан Ренк ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Трейлер сериала

Актер Джаред Харрис признался, что в Литве его не узнали.

Džareds Heriss ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Фото: Как в Литве снимали сериал "Чернобыль"