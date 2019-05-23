Свадьба в лесу! Потап и Настя Каменских опубликовали фото и видео с торжества
Как уже сообщал Русский TVNET, 23 мая Потап и Настя Каменских подтвердили информацию о том, что они сегодня женятся. Музыкант презентовал в соцсетях свою новую песню, содержание которой и сопровождающие видео слова сказали обо всем! Не менее трогательный пост появился следом и в Instagram Насти.
Напомним, в начале мая украинские СМИ сообщили, что Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских собираются официально узаконить свои отношения и готовятся к скорой свадьбе. Предполагаемой датой торжества журналисты назвали 23 мая. И, как оказалось, не ошиблись.
32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потап сегодня официально стали мужем и женой. Свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева.
Еще до начала церемонии невеста опубликовала в Instagram два черно-белых снимка, на которых позирует в белом шелковом халатике с вышитой надписью "Bride" ("Невеста") на спине.
Как сообщает Газета.ru, Каменских шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.
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А теперь смотрите фото и видео со столь долгожданной свадьбы!
Вічного вам кохання! @kamenskux @realpotap #NK #kamenskux #nkteam #nksport #kamenskuxfamily #fan #fankamenskux #обіцяю #каменских #этомояночь #красотка #настюша #примердлявсех #лайк #даймне #энимал #настякаменских #peligroso #красивая #nofotonovideo #настя #тримай #lomala #попакакуким #nkfan #nkblog #фан
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Вы такие красивые 😍 @kamenskux @realpotap #NK #kamenskux #nkteam #nksport #kamenskuxfamily #fan #fankamenskux #обіцяю #каменских #этомояночь #красотка #настюша #примердлявсех #лайк #даймне #энимал #настякаменских #peligroso #красивая #nofotonovideo #настя #тримай #lomala #попакакуким #nkfan #nkblog #фан
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Боже, это так круто! Я не знаю что писать, я плачу ❤ @kamenskux @realpotap #NK #kamenskux #nkteam #nksport #kamenskuxfamily #fan #fankamenskux #обіцяю #каменских #этомояночь #красотка #настюша #примердлявсех #лайк #даймне #энимал #настякаменских #peligroso #красивая #nofotonovideo #настя #тримай #lomala #попакакуким #nkfan #nkblog #фан