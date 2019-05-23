Пт, 24.05.2019
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Свадьба в лесу! Потап и Настя Каменских опубликовали фото и видео с торжества
Невеста - сойти с ума!

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ФОТО: instagram.com/kamenskux_family

Как уже сообщал Русский TVNET, 23 мая Потап и Настя Каменских подтвердили информацию о том, что они сегодня женятся. Музыкант презентовал в соцсетях свою новую песню, содержание которой и сопровождающие видео слова сказали обо всем! Не менее трогательный пост появился следом и в Instagram Насти.

Напомним, в начале мая украинские СМИ сообщили, что Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских собираются официально узаконить свои отношения и готовятся к скорой свадьбе. Предполагаемой датой торжества журналисты назвали 23 мая. И, как оказалось, не ошиблись.

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потап сегодня официально стали мужем и женой. Свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева.

Еще до начала церемонии невеста опубликовала в Instagram два черно-белых снимка, на которых позирует в белом шелковом халатике с вышитой надписью "Bride" ("Невеста") на спине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bride #bearanddiamond 🐻 💎

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#bride 💎

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Как сообщает Газета.ru, Каменских шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша любовь — это константа 🐻💎❤ #bearanddiamond

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А теперь смотрите фото и видео со столь долгожданной свадьбы!

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