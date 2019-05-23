Свадьба в лесу! Потап и Настя Каменских опубликовали фото и видео с торжества

Как уже сообщал Русский TVNET, 23 мая Потап и Настя Каменских подтвердили информацию о том, что они сегодня женятся. Музыкант презентовал в соцсетях свою новую песню, содержание которой и сопровождающие видео слова сказали обо всем! Не менее трогательный пост появился следом и в Instagram Насти.