Дочь Салтыковой перенесла две пластические операции после нападения собаки

Очень хочу поделиться своей историей о золотых руках пластических хирургов! 6 месяцев назад меня покусала за лицо овчарка (фото не выкладываю, так как зрелище не для слабонервных!) были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.) Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везёт в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа . Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом! Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий! И хочу ещё сказать слова молодым девочкам - не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!! 🙏🏼😘

