Дочь Салтыковой перенесла две пластические операции после нападения собаки

Ужасающая история случилась примерно полгода назад. На глазах у своей матери на девушку напала овчарка. Собака покусала лицо и руки Алисы, которая пыталась закрыться.

"Были порваны на две части верхняя и нижняя губы, а также перегрызена рука, поскольку от зверя пришлось отбиваться. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла", — сказала девушка.

Ирина в кошмарной панике схватила дочь, окровавленную, и повезла в клинику. На счастье мамы и дочери в клинике дежурил пластический хирург. Более часа он зашивал раны Алисы. "Когда я проснулась после наркоза, то не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!" — призналась дочь Ирины.

После этого Алисе пришлось пройти курс реабилитации. Однако из-за того, что рубцовой ткани от рваной раны было слишком много, ее верхняя губа деформировалась. "Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Спасибо золотым рукам пластических хирургов, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!" — поделилась Алиса.

Девушка не решилась опубликовать снимки после трагедии, так как, согласно ее словам, это зрелище не для слабонервных. Она показала фотографии до последней операции и после нее. "Хочу ещё сказать молодым: не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!" — подытожила звездная дочь.

Длительное время девушка жила и училась в Европе.

В данный момент Алиса идет по стопам родителей и строит карьеру певицы. Она выступает под псевдонимами Alyssa Salt и Талита.