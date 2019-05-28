Дочь Салтыковой перенесла две пластические операции после нападения собаки
30-летней Алисе пришлось сделать пластику лица. Дочь Ирины и Виктора Салтыковых рассказала в своем Instagram о нападении на нее собаки.
Ужасающая история случилась примерно полгода назад. На глазах у своей матери на девушку напала овчарка. Собака покусала лицо и руки Алисы, которая пыталась закрыться.
"Были порваны на две части верхняя и нижняя губы, а также перегрызена рука, поскольку от зверя пришлось отбиваться. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла", — сказала девушка.
Ирина в кошмарной панике схватила дочь, окровавленную, и повезла в клинику. На счастье мамы и дочери в клинике дежурил пластический хирург. Более часа он зашивал раны Алисы. "Когда я проснулась после наркоза, то не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!" — призналась дочь Ирины.
После этого Алисе пришлось пройти курс реабилитации. Однако из-за того, что рубцовой ткани от рваной раны было слишком много, ее верхняя губа деформировалась. "Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Спасибо золотым рукам пластических хирургов, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!" — поделилась Алиса.
Очень хочу поделиться своей историей о золотых руках пластических хирургов! 6 месяцев назад меня покусала за лицо овчарка (фото не выкладываю, так как зрелище не для слабонервных!) были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.) Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везёт в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа . Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом! Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий! И хочу ещё сказать слова молодым девочкам - не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!! 🙏🏼😘
Девушка не решилась опубликовать снимки после трагедии, так как, согласно ее словам, это зрелище не для слабонервных. Она показала фотографии до последней операции и после нее. "Хочу ещё сказать молодым: не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!" — подытожила звездная дочь.
Длительное время девушка жила и училась в Европе.
В данный момент Алиса идет по стопам родителей и строит карьеру певицы. Она выступает под псевдонимами Alyssa Salt и Талита.
Ирина очень близка с дочерью. Она рассказала, что занималась ее сексуальным воспитанием с 7 лет.