Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в фильме о его жизни

Согласно словам звезды, некоторые студии хотели смягчить фильм, чтобы он подошел для зрителей от 13 лет.

"Но я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией", — пояснил певец.

Также ранее ходили слухи, что компания Paramount просила смягчить сексуальную сцену между персонажами Тэрона Эджертона (Элтон Джон) и Ричарда Мэддена (Джон Рид). Однако перед премьерой фильма в Каннах было объявлено, что фильм получил R-рейтинг (дети, не достигшие 17 лет, могут посмотреть ленту только в сопровождении родителей).

Элтон Джон также уточнил, что некоторые студии предлагали убрать элементы фантастики из ленты, чтобы сделать ее более прямолинейной и биографической. Такое предложение тоже не подошло. Артист заявил, что будучи ребенком, много времени проводил в собственных мыслях, поэтому, когда он стал успешным, он не мог поверить в случившееся.

"Когда это произошло, это сработало как ракета. В "Рокетмене" есть момент, где я играю на сцене в клубе Troubadour в Лос-Анджелесе, а все вокруг, а также я, начинает взлетать. Если честно, это именно так и ощущалось", — сказал откровенно исполнитель.

Премьера фильма Декстера Флетчера "Рокетмен" прошла 16 мая на Каннском фестивале. Главную роль в фильме сыграл британский актер Тэрон Эджертон, более известный ролью "Эггси" из ленты "Kingsman: Секретная служба".