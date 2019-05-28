Как у Пугачевой: Рудковская построила замок для гостей

Продюсер Яна Рудковская и муж Евгений Плющенко действительно хорошо зарабатывают. Звездная пара живет в элитном поселке "Горки-10", а недавно возвели еще одну шикарную постройку. Фанаты сравнивают новый дом с замком легендарной советской и российской певицы Аллы Пугачевой, передает Starhit.ru.
Яна Рудковская частенько делиться с поклонниками кадрами своей роскошной жизни. В ее микроблоге есть снимки из элитных курортов, великолепно сервированный стол, дорогие покупки, а сама продюсер всегда одета в дорогущие бренды. Супруги также могут похвастаться и шикарным поместьем, расположенным на Рублевском шоссе.
Пара совсем недавно призналась, что было решено возвести рядом с домом новую постройку. Здание поклонники уже назвали замком и активно сравнивают с особняком другой звездной пары - Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
"Да, мы построили новый дом с башенкой. Но там сейчас никто не живет — он предназначен для гостей", — пишет продюсер.
Ненавистники считают, что это строение возникло из-за натянутых отношений в семье. Якобы замок предназначен самому Плющенко. Согласно слухам, так пара сможет продолжать показывать семейную идиллию ради сына.
Несмотря на все слухи, супруги являются примером одной из крепких семей в российском шоу-бизнесе. Пара делает все, чтобы превратить дом в настоящий уголок своего счастья. Так, например, Плющенко начал заниматься садоводством. Согласно словам, Яны на территории их поместья есть целый парник, где он посвящает свободное время любимому делу. "Это Женя увлекается, он выращивает помидоры, огурцы, перец", — поделилась Яна.