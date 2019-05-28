Как у Пугачевой: Рудковская построила замок для гостей

Яна Рудковская частенько делиться с поклонниками кадрами своей роскошной жизни. В ее микроблоге есть снимки из элитных курортов, великолепно сервированный стол, дорогие покупки, а сама продюсер всегда одета в дорогущие бренды. Супруги также могут похвастаться и шикарным поместьем, расположенным на Рублевском шоссе.

Пара совсем недавно призналась, что было решено возвести рядом с домом новую постройку. Здание поклонники уже назвали замком и активно сравнивают с особняком другой звездной пары - Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

"Да, мы построили новый дом с башенкой. Но там сейчас никто не живет — он предназначен для гостей", — пишет продюсер.

Ненавистники считают, что это строение возникло из-за натянутых отношений в семье. Якобы замок предназначен самому Плющенко. Согласно слухам, так пара сможет продолжать показывать семейную идиллию ради сына.