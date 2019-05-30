Видео: Дудь уговорил Крида позвонить Поперечному и выяснить отношения

Крид объяснил, что у него нет никаких проблем с Поперечным и он даже не знаком с ним лично. Все выглядит так, что у это Данилы есть проблемы с исполнителем. Егор откровенно признался, что он не видел ни одного, он даже не очень знает о чем там шутил Поперечный.

"Я видел пару его видосов. Что-то вроде "Лиги плохих шуток". Мне казалось, что это забавно и смешно. И потом как-то раз я увидел, что выходит видео, где он меня херачит. И я его не смотрел до сих пор", - сказал исполнитель.

Артист подчеркнул, что он эти видео показал менеджеру, чтобы тот определил насколько они оскорбительны и стоит ли за это "дать п***ы". Менеджер сказала, что это не юмор.

"У Сатира было смешно, а он сделал просто оскорбление", - пояснил Крид.

Дудь показал фрагмент, который сделал на него Данила. Артист объяснил, что ему не кажется этот ролик смешным.

"Он меня не знает лично... Его задело то, что мне показалось, что Сатир смешнее и круче... Я не комедийный артист, чтобы постоянно смеяться над собой. Если это круто им грамотно, почему бы и нет. Я не согласен с ним [Данилой]", - объяснил Егор.

Крид подчеркнул, что он не парится, так как у него есть огромная аудитория людей, которая меня любит. Он также добавил, что ранее был привязан с лейблу и не всегда был свободен в своих действиях и высказываниях.

Юрий Дудь набрал номер Поперечного и дал переговорить Криду с Данилой. Изначально артист спросил, почему у юмориста к нему масса претензий.

"Почему ты не взял мой телефон и не позвонил мне?", - поинтересовался певец.

На что Поперечный объяснил, что это был просто юмор и на самом деле, он ничего против Егора не имеет.

"Я просто пошутил, и до меня донесли, что ты мне хочешь **нуть", - ответил Данила.

Артист объяснил, что если бы он хотел "**нуть", то давно бы нашел Поперечного. Он предположил, что друзья соврали юмористу. На самом деле никакого конфликта нет.

"Я считаю, что ты талантливый чувак. У тебя хороший юмор. Я считаю то, что ты снял про меня - это не оскорбление и не юмор... Для меня эти видео негатив", - сказал Крид.

Егор подчеркнул, что он никак не отреагировал. Данила признал, что он сделал ролики на ненастоящей реакции. Но он уточнил, что имел права критиковать образ певца как зритель и показать всю его "пластмассовость".

"Чтобы наши общие знакомые не говорили. Я просто хотел повеселиться. Я ничего против тебя не имею", - сказал Поперечный.

Егор Крид согласился с юмористом, но объяснил, что юмор не должен переходить границы и становиться оскорблением.