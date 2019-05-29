"В постели с мужчиной": Бузова опубликовала фото с незнакомцем в тату

Артистка сфотографирована лежа на постели в черном нижнем белье. Поверх него надето прозрачное платье в сеточку, которое подчеркивает идеальную фигуру Бузовой.

Кто этот таинственный незнакомец певица не рассказывает, подписав фото лишь строчкой из новой песни.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Ты разводил умело, но я не хотела раз#водица", - написала Ольга.

Возможно, что таким образом Бузова намекнула на болезненный развод с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. В свою очередь, поклонники артистки уверены, что она до сих пор страдает по футболисту.

"Сколько можно о прошлом? Живи настоящим", "Дайте ей мужика""Безумная Ольга, пора лечиться", "Хватит уже посвящать песни бывшему мужу", - написали комментаторы.

Конечно, мнение подписчиков о внешности звезды разделились. Кто-то из них отметил, что певица прекрасно выглядит, но были и такие, кто выступил с критикой. Но Бузова не боится хейтеров.

Совсем недавно она опубликовала снимок в бикини, где подчеркнула, что у нее "маленькая грудь и толстые ноги", но имеет ли это значение, если у нее "большая душа и чуткое сердце".

Напомним, на данный момент количество фолловеров Бузовой в Instagram превысило 15,7 миллионов.