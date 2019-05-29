Ср, 29.05.2019
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"В постели с мужчиной": Бузова опубликовала фото с незнакомцем в тату

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Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/

Российская популярная телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова разместила снимок, на котором запечатлена в постели с татуированным мужчиной. 

Артистка сфотографирована лежа на постели в черном нижнем белье. Поверх него надето прозрачное платье в сеточку, которое подчеркивает идеальную фигуру Бузовой. 

Кто этот таинственный незнакомец певица не рассказывает, подписав фото лишь строчкой из новой песни.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Ты разводил умело, но я не хотела раз#водица", - написала Ольга. 

Возможно, что таким образом Бузова намекнула на болезненный развод с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. В свою очередь, поклонники артистки уверены, что она до сих пор страдает по футболисту. 

"Сколько можно о прошлом? Живи настоящим", "Дайте ей мужика""Безумная Ольга, пора лечиться", "Хватит уже посвящать песни бывшему мужу", - написали комментаторы. 

Конечно, мнение подписчиков о внешности звезды разделились. Кто-то из них отметил, что певица прекрасно выглядит, но были и такие, кто выступил с критикой. Но Бузова не боится хейтеров.

Совсем недавно она опубликовала снимок в бикини, где подчеркнула, что у нее "маленькая грудь и толстые ноги", но имеет ли это значение, если у нее "большая душа и чуткое сердце". 

Напомним, на данный момент количество фолловеров Бузовой в Instagram превысило 15,7 миллионов. 

Ранее звезда шокировала фанатов своими ногами в огромных синяках.

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