В США более чем за миллион долларов продан самый опасный ноутбук в мире

Во вторник, 28 мая, на аукционе в Нью-Йорке за более чем 1,3 млн долларов США был продан ноутбук, в который были загружены шесть мощных вирусов, сообщает The Verge.
Китайский художник Гуо О Донг создал произведение The Persistence of Chaos ("Постоянство Хаоса") в качестве символа одной из самых пугающих угроз для существования человечества.
Как отмечает Донг, ущерб от действия компьютерных вирусов по всему миру оценивается в 95 млрд долларов США.
Произведенный в 2008 году ноутбук с 10-дюймовым экраном работает на основе устаревшей сейчас операционной системы Windows XP. В память компьютера загружено шесть самых опасных вирусов: I LOVE YOU, SoBig, MyDoom, DarkTequila, BlackEnergy и WannaCry.
Лаптоп будет отправлен покупателю из Нью-Йорка. Его личность не разглашается.