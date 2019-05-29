McDonald's открыл мини ресторан только для пчел

McDonald’s, имеющий почти 38 000 ресторанов в более чем 100 странах, оказывает влияние на глобальные поставки продовольствия и, вероятно, заинтересован в сохранении популяции пчел. С этой целью шведская сеть франшизы будет размещать МакУльи на крышах своих ресторанов.