McDonald's открыл мини ресторан только для пчел

McDonald's построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive.
McDonald’s, имеющий почти 38 000 ресторанов в более чем 100 странах, оказывает влияние на глобальные поставки продовольствия и, вероятно, заинтересован в сохранении популяции пчел. С этой целью шведская сеть франшизы будет размещать МакУльи на крышах своих ресторанов.
Сеть фастфудов таким образом обращает внимание на угрозу исчезновения пчел, которое может обернуться серьезными последствиями для планеты. Насекомые вымирают в условиях глобального потепления и из‑за использования пестицидов и паразитов.