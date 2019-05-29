В Латвийском этнографическом музее под открытым небом состоится необычное празднование Лиго

23 июня в Латвийский этнографическом музее состоится уникальная вечеринка в этно-стиле под открытым небом - "Лиго с плюсами".
В программе вечера - национальные блюда, закуски и напитки, танцы до глубокой ночи под аккомпанемент уникального дуэта известных диджеев Bogdan Taran & Max Lomov, активные игры и развлечения под руководством опытных ведущих, а также современный, острый и злободневный юмор от лучших резидентов латвийского Stand Up на трёх языках - русском, латышском и английском.
Помимо этого, самым главным плюсом вечера будет "плюс в карму" - все собранные средства будут пожертвованы благотворительной организации Green Eyes Pets Foundation. Организаторы подчёркивают, что традиционную Янову ночь можно провести не только весело и с юмором, но и с пользой.
Уже сейчас действуют специальные скидки для купивших билеты заранее, а также на групповое посещение. Билеты доступны в кассах www.bilesuserviss.lv