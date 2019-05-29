В Латвийском этнографическом музее под открытым небом состоится необычное празднование Лиго

В программе вечера - национальные блюда, закуски и напитки, танцы до глубокой ночи под аккомпанемент уникального дуэта известных диджеев Bogdan Taran & Max Lomov, активные игры и развлечения под руководством опытных ведущих, а также современный, острый и злободневный юмор от лучших резидентов латвийского Stand Up на трёх языках - русском, латышском и английском.

Помимо этого, самым главным плюсом вечера будет "плюс в карму" - все собранные средства будут пожертвованы благотворительной организации Green Eyes Pets Foundation. Организаторы подчёркивают, что традиционную Янову ночь можно провести не только весело и с юмором, но и с пользой.