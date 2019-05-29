Ср, 29.05.2019
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Руководить Латвийской национальной оперой и балетом будет Эгил Силиньш

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Эгил Силиньш

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

По итогам конкурса на должности членов правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) победителями признаны оперный певец Эгил Силиньш, бывший госсекретарь Министерства культуры Сандис Волдиньш и прежний член правления ЛНОБ Инесе Эглите, сообщили в Минкульте.

В правлении ЛНОБ Силиньш будет ведать вопросами художественного руководства, Волдиньш - административного, а Эглите - финансовыми вопросами.

ФОТО: no personiskā arhīva

Рабочие обязанности новые члены правления начнут выполнять по истечении срока полномочий членов прежнего правления ЛНОБ - 10 сентября и 4 ноября.

В прежнем составе правления ЛНОБ работали Зигмар Лиепиньш, Эглите и Дайна Маркова.

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