Руководить Латвийской национальной оперой и балетом будет Эгил Силиньш

По итогам конкурса на должности членов правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) победителями признаны оперный певец Эгил Силиньш, бывший госсекретарь Министерства культуры Сандис Волдиньш и прежний член правления ЛНОБ Инесе Эглите, сообщили в Минкульте.