Руководить Латвийской национальной оперой и балетом будет Эгил Силиньш

По итогам конкурса на должности членов правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) победителями признаны оперный певец Эгил Силиньш, бывший госсекретарь Министерства культуры Сандис Волдиньш и прежний член правления ЛНОБ Инесе Эглите, сообщили в Минкульте.
В правлении ЛНОБ Силиньш будет ведать вопросами художественного руководства, Волдиньш - административного, а Эглите - финансовыми вопросами.
Рабочие обязанности новые члены правления начнут выполнять по истечении срока полномочий членов прежнего правления ЛНОБ - 10 сентября и 4 ноября.
В прежнем составе правления ЛНОБ работали Зигмар Лиепиньш, Эглите и Дайна Маркова.