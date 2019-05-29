"Цветущий сад и котики": В уютной атмосфере Лайма Вайкуле объявила имена участников фестиваля

Вместе с Лаймой об этом летнем празднике рассказали такие латвийские звезды, как Маркус Рива, Саманта Тина, Patrisha, Янис Стибели, Интарс Бусулис, Radio Trio, Dagamba и многие другие.

Foto: Informē par festivālu "Laima Rendezvous Jūrmala" Маркус Рива ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Foto: Informē par festivālu "Laima Rendezvous Jūrmala" Саманта Тина ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этом году организаторы обещают еще более масштабный праздник. Фестиваль смогут увидеть около 100 млн человек.

Это возможно благодаря поддержке таких каналов как, Первый Балтийский канал (Латвия, Литва, Эстония), Интер (Украина), 7 канал (Казахстан), RTVi, Kartina TV (Германия), Жара TV (Азербайджан), 9 канал (Израиль) и многие другие.

Кроме того "Одноклассники" будет осуществлять трансляцию в Интернете. В прошлом году в Сети фестиваль посмотрело около 25 млн зрителей.

Фото: Дом и сад Лаймы Вайкуле

В этом году на фестивале выступит около 40 артистов из 13 стран: Украина, Россия, Беларусь, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан.

Зрителей ожидает не только юбилейный сезон, но и неожиданные сюрпризы.

Сейчас уже названы основные участники фестиваля, но Лайма пообещала, что это еще не все имена: Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Дана Соколова, SunStroke Project, Сати Казанова, Настя Каменских, Артур Пирожков, Бианка, Алексеев, Уку Сувисте, Миша Романова, Макс Барских, Сергей Лазарев, Mario Biondi, Anna Maria, Александр Панайотов, Ивета Микучана, Янис Стибелис, Maruv, Roberto Kel Torres, Freedom Ballet, Сергей Мазаев, Алена Свиридова, Нино Катамадзе, Анна Аглатова, Стас Михайлов, Томас Невергрин, Noa, Monatik, Framest, Uzari, Еркеш Шакеев, Лолита, Валерий Сюткин, "Время и стекло", Елена Ваенга, Эмин, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Musiqq, Любовь Успенская.