"Нам сказали, что она проживет около часа". В США выходили самого маленького в мире ребенка

Малышка, которую сотрудники больницы прозвали Сайби, родилась в декабре прошлого года на 23-й неделе беременности. Обычно продолжительность беременности составляет 40 недель.

После рождения молодому отцу сказали, что ребенок проживет около часа.

"Однако после часа последовали два, за которыми последовали дни, а затем недели", - сказала мама малышки.

Из-за серьезных осложнений при беременности были вызваны преждевременные роды.

"Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизнь ее матери находится в непосредственной опасности", - рассказали в больнице.

Многочисленная команда врачей и медработников выхаживала девочку на протяжении чуть менее пяти месяцев, а уже в этом месяце ее выписали.

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В данный момент ее вес достигает 2,2 килограмма.

В момент рождения девочка весила в половину меньше, чем обычно весит ребенок на 24 неделе. Поэтому то, что она выжила - еще более удивительно.

Врачи говорят, что шансы на выживание Сайби были выше из-за отсутствия осложнений. Обычно у детей, которые родились до 28-й недели беременности, после рождения может быть кровоизлияние в мозг, проблемы с легкими и сердцем после родов.

Несмотря на то, что девочка чудесным образом выжила, ей еще предстоит пройти ряд испытаний, так как есть риск возникновения проблем с дыханием, слухом и зрением.