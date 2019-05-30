Троллейбус протащил ребенка по асфальту несколько метров: родители в шоке от наказания

Мальчик переходил через пешеходный переход, однако водитель троллейбуса, не заметила ребенка и сбила его. Она остановилась только на остановке. Транспортное средство протащило школьника 19 метров. Из-под троллейбуса мальчик смог вылезти сам, но его нога была сильно повреждена, рассказывает передача.

"Сын был в сознании, он держался и мужался. Единственное, что он постоянно повторял: "Я не виновен. Я шел по пешеходному переходу. Она меня пропустила, но я не видел глаз водитель!".

Сначала мама не могла понять, почему сын так сказал, однако, посмотрев видео, она заметила, что водитель автобуса секунд 20 вообще не смотрела на дорогу.

"Было ощущение, что водитель транспорта употребила какие-то психотропные вещества, потому что даже не почувствовала, что под троллейбусом тащит маленького мальчика", – рассказала мать мальчика.

Нога мальчика была настолько серьезно повреждена, что шансы сохранить ее были ужасно малы, однако врачам удалось совершить чудо и спасти ногу. Дальнейшее лечение для ребенка будет долгим –физиотерапии, массажи, теперь придется забывать о любимом виде спорта мальчика – футболе.

"Хотел перейти улицу – сначала посмотрел по обеим сторонам – с одной стороны никто не ехал, с другой стороны ехал троллейбус, но он как будто остановился, и я подумал, что он меня пропускает", - вспоминает Даниэль.

"Оказалось, что водитель не смотрела на дорогу,когда я был под троллейбусом, я держал голову руками, стиснул зубы и втянул живот, чтобы зубы не выпали", - рассказал передаче мальчик.

Водитель, которая в тот день наехала на мальчика, до сих пор работает в Rīgas Satiksmе, сообщает передача.

Отец мальчика рассказал передаче, что судебный процесс был непонятен, шоферу троллейбуса назначили наказание – два года условно и лишение водительского удостоверения на два года.

После суда родители были шокированы поведением женщины.

"Она сказала: "Лучше бы спасибо мне сказали. Поставила свечку в церкви за вашего ребенка".

После вынесения приговора она даже смеялась и по телефону сообщила кому-то, что отделалась двумя годами условно", – рассказывает мать Дэниела.