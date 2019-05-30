Собчак о мужчинах: "Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться"
Российская телеведущая Ксения Собчак встретилась с Instagram-блогером Викторией Коротковой. Девушка стала знаменитой после участия на шоу "Холостяк", в которой чуть не стала девушкой певца Егора Крида.
У Виктории 890 тысяч подписчиков в Instagram. Она рассказала Ксении секреты ведения своей страницы, а также объяснила, что для успешной фотографии нужен хороший свет.
"Можно легкий секс, но не пошлость", - объяснила она.
виктория ведет здоровый образ жизни. Она правильно питается и занимается спортом. Девушка также не употребляет алкоголь. Ксения в это совершенно не могла поверить.
"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. Как без алкоголя их воспринимать. Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться", - подчеркнула Собчак.
Короткова с ней была не согласна и объяснила, что надо "не размениваться, а искать того самого".
"Выпивать мне кажется - это не самое лучшее", - ответила блогер.
Тем не менее, Ксения Анатольевна отметила, что употребление спиртного смиряет с какими-то недостатками у мужчин.