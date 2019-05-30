Чт, 30.05.2019
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Собчак о мужчинах: "Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться"
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Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

Российская телеведущая Ксения Собчак встретилась с Instagram-блогером Викторией Коротковой. Девушка стала знаменитой после участия на шоу "Холостяк", в которой чуть не стала девушкой певца Егора Крида. 

У Виктории 890 тысяч подписчиков в Instagram. Она рассказала Ксении секреты ведения своей страницы, а также объяснила, что для успешной фотографии нужен хороший свет. 

"Можно легкий секс, но не пошлость", - объяснила она. 

виктория ведет здоровый образ жизни. Она правильно питается и занимается спортом. Девушка также не употребляет алкоголь. Ксения в это совершенно не могла поверить. 

"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. Как без алкоголя их воспринимать. Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться", - подчеркнула Собчак. 

Короткова с ней была не согласна и объяснила, что надо "не размениваться, а искать того самого". 

"Выпивать мне кажется - это не самое лучшее", - ответила блогер.

Тем не менее, Ксения Анатольевна отметила, что употребление спиртного смиряет с какими-то недостатками у мужчин. 

Ранее Собчак заговорила о мести, а Виторган публично пошутил над ней.

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