Собчак о мужчинах: "Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться"

У Виктории 890 тысяч подписчиков в Instagram. Она рассказала Ксении секреты ведения своей страницы, а также объяснила, что для успешной фотографии нужен хороший свет.

"Можно легкий секс, но не пошлость", - объяснила она.

виктория ведет здоровый образ жизни. Она правильно питается и занимается спортом. Девушка также не употребляет алкоголь. Ксения в это совершенно не могла поверить.

"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. Как без алкоголя их воспринимать. Водка придумана, чтобы с ними было комфортно общаться", - подчеркнула Собчак.

Короткова с ней была не согласна и объяснила, что надо "не размениваться, а искать того самого".

"Выпивать мне кажется - это не самое лучшее", - ответила блогер.