Блогер Марьяна Ро рассказала о приставаниях женатого Влада Соколовского

Напомним, пара развелась после рождения дочери и когда девушка узнала о неверности супруга.

Этот разговор возник на почве обсуждения звездных пар, которые раздражают. Настя первая упомянула, что ее очень бесили отношения Влада и Риты.

В этот момент 19-летняя Марьяна призналась, что певец писал ей и делал недвусмысленные предложения.

"Он хотел меня в****ть! Предлагал испечь блинчики. Писал мне в директ. Написал сообщение, я прочитала, он удалил и пишет новое. Он тогда уже был женат", — объяснила Рожкова.