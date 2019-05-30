Чт, 30.05.2019
На свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл в кедах, а на поле занимались ребята в бутсах, которые были на 3 года старше. Тем не менее, парню удалось поразить их своим жонглированием. Александр Пилат, спортивный редактор TVNET
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Блогер Марьяна Ро рассказала о приставаниях женатого Влада Соколовского
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Марьяна Ро

ФОТО: скриншот видео

Популярная блогер и девушка рэпера Face Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) стала гостьей очередного выпуска Насти Ивлеевой Agentshow. Во время разговора с ведущей Марьяна призналась, что она тоже стала жертвой приставаний певца Влада Соколовского. К тому моменту 27-летний певец уже был женат на Рите Дакоте.

Напомним, пара развелась после рождения дочери и когда девушка узнала о неверности супруга. 

Этот разговор возник на почве обсуждения звездных пар, которые раздражают. Настя первая упомянула, что ее очень бесили отношения Влада и Риты. 

В этот момент 19-летняя Марьяна призналась, что певец писал ей и делал недвусмысленные предложения. 

"Он хотел меня в****ть! Предлагал испечь блинчики. Писал мне в директ. Написал сообщение, я прочитала, он удалил и пишет новое. Он тогда уже был женат", — объяснила Рожкова.

Марьяна подчеркнула, что она не отвечает на сообщения в директ. Сама блогер редко публикует фотографии со своим парнем. Тем не менее она назвала песню, которую он ей посвятил. Недавно девушка тоже решила стать певицей и выпустила свой дебютный альбом.

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