Блогер Марьяна Ро рассказала о приставаниях женатого Влада Соколовского
Популярная блогер и девушка рэпера Face Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) стала гостьей очередного выпуска Насти Ивлеевой Agentshow. Во время разговора с ведущей Марьяна призналась, что она тоже стала жертвой приставаний певца Влада Соколовского. К тому моменту 27-летний певец уже был женат на Рите Дакоте.
Напомним, пара развелась после рождения дочери и когда девушка узнала о неверности супруга.
Этот разговор возник на почве обсуждения звездных пар, которые раздражают. Настя первая упомянула, что ее очень бесили отношения Влада и Риты.
В этот момент 19-летняя Марьяна призналась, что певец писал ей и делал недвусмысленные предложения.
"Он хотел меня в****ть! Предлагал испечь блинчики. Писал мне в директ. Написал сообщение, я прочитала, он удалил и пишет новое. Он тогда уже был женат", — объяснила Рожкова.
Марьяна подчеркнула, что она не отвечает на сообщения в директ. Сама блогер редко публикует фотографии со своим парнем. Тем не менее она назвала песню, которую он ей посвятил. Недавно девушка тоже решила стать певицей и выпустила свой дебютный альбом.