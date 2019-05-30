Пт, 31.05.2019
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В Риге пройдет кастинг на шоу "Битва экстрасенсов"

Битва экстрасенсов.

ФОТО: Скриншот с видео

В четверг, 4 июля в Риге состоится кастинг на популярное шоу "Битва экстрасенсов", которое начинает свой 20-й сезон. 

Проект "Битва экстрасенсов" - это долгожитель эфира канала ТНТ.

За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя.

Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается.

Попасть в проект могут те, кто не понаслышке знает о магии и о том, что не поддается объяснению законами физики.

Внимание, кастинг в 20-й сезон "Битвы экстрасенсов" пройдет 4 июля 2019 года в Риге.

Канал ТНТ объявляет кастинг среди людей, обладающих паранормальными способностями. Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек - вам прямая дорога на шоу "Битва экстрасенсов".

Заполните анкету на сайтe: www.tnt-tv.lv и ждите звонка редактора.

ФОТО: пресс-материалы

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