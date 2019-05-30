Друзь официально извинился за действия на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Знаток и магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр Друзь принес свои официальные извинения касательно действий на телепрограмме "Кто хочет стать миллионером?", которые нанесли ущерб репутации Международной ассоциации клубов (МАК). Об этом он заявил на заседании организации, которое прошло 26 мая.
"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК и "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", — цитирует Друзья издание Topnews.ru.
Ассоциация также приняла решение о ликвидации комиссии по этике, которой руководил Друзь.
Теперь часть ее функций передана дисциплинарной комиссии. Известно, что бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер вошел в ее состав.
Друзя в состав не включили, следом ассоциация обсудила вопрос о снятии знатока с должности вице-президента МАК, но большинство было против.