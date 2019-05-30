Друзь официально извинился за действия на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК и "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", — цитирует Друзья издание Topnews.ru.