Могут ли евровыборы помочь "разобраться" с собственным правительством? Еще как!

Вихри, закружившие над Центральной и Восточной Европой перед выборами в ЕП, после них лишь усилились. На начало недели пришлось несколько революционных событий: в Вене рухнуло правительство, а в Бухаресте с большим треском обезглавили еще вчера всемогущую партию PSD. И там, и там реальная демократия нынче празднует победу. Как в Австрии, так и в Румынии именно евровыборы оказались триггером для сведения старых счетов оппозиции с правящими партиями. С которыми в обоих случаях разделались поистине блестяще.
Разница в том, что действовавшим в открытую проевропейским силам Румынии удалось отстоять правовое государство и предотвратить сползание страны в авторитаризм, в то время как результатом многоходовой межпартийной интриги в Австрии стал политический хаос. И многие - не только граждане, но и политики дунайско-альпийской страны - пока не слишком ясно представляют, что день грядущий им готовит.
"Мы уповаем на элегантность австрийской конституции", - старался успокоить взволнованных зрителей президент Александр ван дер Беллен 27 мая, выступая в программе публичной телекомпании OeRF.
Еще бы: ведь нешуточный скандал, начавшийся незадолго до евровыборов и сваливший вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, тут же после выборов привел к крушению всего коалиционного правительства консервативной Народной партии (OeVP) и ультраправой Партии свободы (FPOe). И к отнюдь не добровольной отставке канцлера Себастьяна Курца.
Которому в понедельник 27 мая парламент объявил вотум недоверия.
В чем же оказался виноват Курц? Ведь, вроде бы, все сделал правильно: и Штрахе уволил незамедлительно, едва компрометирующее видео, снятое в 2017 году, было опубликовано гамбургским Der Spiegel 18 мая. А на следующий день поддержал предложение президента ван дер Беллена о внеочередных сентябрьских парламентских выборах. Более того, для вящего спокойствия Курц отстранил и министра внутренних дел Герберта Кикля, члена той же FPOe, что и Штрахе. По причине отказа министра расследовать подробности переговоров Штрахе с "богатой россиянкой" на Ибице.
После чего остальные принадлежащие к оскандалившейся партии министры по собственному желанию друг за другом подали в отставку.
Каким же таким чудом "ибицагейт", к которому австрийский канцлер со всей очевидностью непричастен, мог навредить и ему лично, и его Народной партии, оказавшейся, кстати, самой успешной (35% голосов) в Австрии на евровыборах, на целых 12 позиций "обскакавшей" соцдемов из оппозиции?
Этот вопрос не вполне риторический, так как в нем заключен ответ. Все дело именно в успехе OeVP - а вовсе не в "ибицагейте"!
Когда коалиционное правительство "посыпалось" - за счет членов Партии свободы - оппозиционные социал-демократы (SPOe) быстро уразумели, что у успешно "зачистившей" FPOe Народной партии Курца довольно много шансов не только стать лидирующей силой во временном правительстве, но и к сентябрю поднакопить политического капитала - особенно с доказанным евровыборами потенциалом. И, очень вероятно, остаться у власти и после сентябрьских внеочередных выборов.
Поэтому в черный для Курца понедельник 27 мая, на парламентских дебатах о вотуме недоверия оппозиция со всей прямотой обвинила канцлера в узурпации власти.
Ради такого дела все средства оказались хороши. Чтобы свалить Курца, соцдемы даже договорились с парламентскими депутатами от обозлившейся на канцлера FPOe. Хотя вообще-то на дух их не выносят. С полной, надо сказать, взаимностью.
И свалили сообща. Но самое веселое началось дальше. Наутро 28 мая старейший - и самый ходовой - австрийский таблоид Die Kronen Zeitung детонировал "козырную" бомбу: "богатая россиянка" с Ибицы - фэйк! Ее роль очень убедительно сыграла специально нанятая для этого боснийская студентка. На вилле "племянницы российского олигарха" Штрахе и его партайгеноссе Гауденуса, мэра города Вены, попросту красиво разыграли!
Куда там пранкеру Вовану! Ну, раздобыл однажды телефон своего кремлевского тезки, и, позвонив ему от имени Элтона Джона, прочувствованно побеседовал с Путиным о положении ЛГБТ-народа в его царстве-государстве. Весело, конечно. Но что-нибудь изменилось в РФ после той беседы? Не только для ЛГБТ-народа но и для всего остального? А тут - рухнуло правительство! Вот это розыгрыш так розыгрыш!
Более того, как видим, взрывчатку предусмотрительно заложили очень загодя, и почти два года не детонировали, дожидаясь самого подходящего момента. Которым стал, конечно же, канун выборов в ЕП.
Сторонники конспиративных теорий, пришел и на вашу улицу праздник! Вы правы: заговоры действительно случаются - хотя и не везде и не всегда, как это вам мерещится. Но вот в данном конкретном случае - да, имеем сочный примерчик.
Пока, правда, неизвестно, кем были заговорщики. СМИ выбрасывают то одну версию, то другую, но убедительных доказательств все еще не видать. Оттого и медийный консенсус о заказчиках компромата на данный момент отсутствует.
Были ли это соцдемы? Были ли вообще австрийцы? Ведь за пределами Австрии отношение к FPOe значительно более серьезное, чем, по мнению многих инсайдеров, ему следовало бы быть. Уже в соседней Германии FPOe считают опаснейшей ультраправой силой Евросоюза. Хотя подмявший под себя всю Венгрию Орбан и мечтающие о подобном в своих странах Качиньски и Сальвини едва ли лучше.
Если заказчик все же австрийская оппозиция, то "многоходовочка" - со всей "грязной работой", сделанной руками Курца, - была простроена совершенно виртуозно, шляпу долой. Если кто-то другой, то и в таком случае австрийские соцдемы поистине гениально использовали момент.
И уж всяко гениально использовал момент евровыборов президент Румынии Клаус Иоханнис, бок о бок с оппозицией изнурительно боровшийся против правящей партии PSD более двух с половиной лет. Соцдемократическая "вывеска" никого не должна вводить в заблуждение. К подлинной социал-демократии рекрутированная из посткоммунистов и национал-шовинистов PSD имеет ровно такое же отношение, как ЛДПР Жириновского - к демократии либеральной.
Именно в дни евровыборов борьба гражданского общества Румынии, руководимая проевропейской оппозицией и поддерживаемая президентом страны, достигнув кульминации, стремительно завершилась фактической развязкой.
Мало того, что PSD проиграла оппозиции евровыборы - ее лидер Ливиу Драгня угодил в тюрьму на три с половиной года. За коррупцию и служебные злоупотребления.
И хотя о них давным-давно было известно каждому румынскому псу и коту, правосудие до поры до времени оставалось фактически бессильным. Почти год - с прошлого июня - приговор Драгне лежал в Верховном кассационном суде без движения. Уже в июне 2018 года за ущерб казне в 100 000 лей (22 000 евро) из-за фиктивного трудоустройства в госагентстве двух дам, в действительности работавших в офисе PSD, прокуроры из Национальной антикоррупционной дирекции (DNA) потребовали меры наказания в семь лет тюрьмы.
Но, проявив в тот момент снисходительность, и скостивший срок заключения политика ровно наполовину, суд все равно не мог добиться реализации уже подготовленного приговора.
Драгня завалил суд новыми кассационными жалобами, одновременно начав широкую медийную кампанию, обвинив во всех тяжких грехах "параллельное государство" (определенно имея в виду DNA), финансируемое из-за границы антирумынски настроенными евробюрократами и, конечно же, главным демоном всех нацпопулистов, Джорджем Соросом.
И вскоре главный прокурор DNA Лаура Кодруца-Кёвеши, несмотря на протесты президента, парламентской оппозиции и граждан, оказалась отстранена от должности. Для хорошо известной в Европе Кёвеши это увольнение парадоксально послужило трамплином ее карьеры в евроинституциях. При этом продолжавшаяся до февраля нынешнего года травля первой (во всех значениях слова) женщины-прокурора Румынии, успевшей отправить за решетку несколько десятков влиятельных румынских политиков и олигархов, была поразительно похожа на ту, что учинила в свое время Дональду Туску правящая в его стране PiS.
Но главной целью PSD, конечно же, было внесение поправок в УК. Позволяющих как поднять "порог" коррупционных преступлений в денежном выражении, так и "обратным ходом" амнистировать тех, кто за подобные правонарушения уже был осужден.
И после двух лет протестов на всех уровнях - от брюссельских кабинетов до улиц румынских городов - парламентскому большинству удалось-таки этой весной заветные поправки протащить.
Оставался последний рубеж - выиграть евровыборы. Вот тут-то PSD и потерпел громкое поражение. И все дальнейшие события стремительно покатились в архиневыгодном для партии направлении.
Самое интересное, что обе стороны - и PSD, и оппозиция - уже накануне выборов отлично представляли, чем обернется для правящей партии ее поражение.
В частности, правительственная бюрократия сделала все возможное, чтобы ограничить доступ румынских граждан из диаспоры, массово PSD не выносящих, к зарубежным избирательным участкам. О чем с изумлением и негодованием писали на разных языках в Париже, Брюсселе, Лондоне и Мадриде. При этом, когда в воскресенье 26 мая Драгня собственной персоной пожаловал на избирательный пункт в центре Бухареста, первая встреченная им репортерша тут же, не рассусоливая, спросила всесильного на тот момент политика, готов ли он отправиться в тюрьму.
- А Вы готовы? - парировал все еще желавший сохранить лицо Драгня, - Никто не готов, мадам!
Мадам, однако, хорошо знала, что говорила. Окончательный, обжалованию не подлежащий приговор Верховного кассационного суда - 3 с половиной года тюрьмы для Ливиу Драгни - был подписан уже 20 мая. Но публично провозгласить его до выборов судьи, по-видимому, сочли делом неосмотрительным. Такой вот realpolitik.
Надо полагать, юстиция рассчитывала на президентскую помощь. И не ошиблась:
в тот же роковой для PSD день евровыборов президент Клаус Иоханнис, пользуясь чрезвычайно удачным моментом - как и активностью граждан на избирательных участках, - объявил общенародный референдум. Его предметом стала, как нетрудно догадаться, пресловутая "реформа правосудия".
Румынам предложили ответить на два вопроса:
- одобряют ли они запрет на амнистию уже осужденных за коррупционные преступления;
- считают ли они, что следует запретить правительству менять важные законоположения УК.
Как сообщило наутро 27 марта новостное агентство Digi24.ro , 80% граждан, принявших участие в референдуме, на оба вопроса ответили положительно.
Хотя кто сомневался, что цифра будет подобной?
А тут и официальное заявление Верховного кассационного суда подоспело. Мини-революция в Румынии завершилась победой гражданского общества, не пожелавшего своей стране ни польского, ни тем более венгерского сценария.
И еще пару дней на улицах румынских городов и деревень как знакомые, так и незнакомые люди, поздравляли друг друга коротенькой фразой: "Gata cu Dragnea!" (C Драгней покончено!) О наконец угодившем за решетку вчерашнем "хозяине правительства", похоже, мало кто сожалеет.
Не то - с Курцем. Политическим трупом опального канцлера в Брюсселе считать не склонны - скорее жертвой хорошо подготовленного "дворцового переворота". Относясь к Курцу скорее сдержанно, ряд западноевропейских комментаторов, однако, считает, что в данном случае "ребенка слили вместе с водой". Иными словами, что канцлер стал фактическим заложником им же созданной коалиции OeVP - FPOe.
Но даже несмотря на эту ошибку, шансы на победу в сентябрьских парламентских выборах у него есть.