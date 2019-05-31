Могут ли евровыборы помочь "разобраться" с собственным правительством? Еще как!

Но, проявив в тот момент снисходительность, и скостивший срок заключения политика ровно наполовину, суд все равно не мог добиться реализации уже подготовленного приговора.

Драгня завалил суд новыми кассационными жалобами, одновременно начав широкую медийную кампанию, обвинив во всех тяжких грехах "параллельное государство" (определенно имея в виду DNA), финансируемое из-за границы антирумынски настроенными евробюрократами и, конечно же, главным демоном всех нацпопулистов, Джорджем Соросом.

И вскоре главный прокурор DNA Лаура Кодруца-Кёвеши, несмотря на протесты президента, парламентской оппозиции и граждан, оказалась отстранена от должности. Для хорошо известной в Европе Кёвеши это увольнение парадоксально послужило трамплином ее карьеры в евроинституциях. При этом продолжавшаяся до февраля нынешнего года травля первой (во всех значениях слова) женщины-прокурора Румынии, успевшей отправить за решетку несколько десятков влиятельных румынских политиков и олигархов, была поразительно похожа на ту, что учинила в свое время Дональду Туску правящая в его стране PiS.

И после двух лет протестов на всех уровнях - от брюссельских кабинетов до улиц румынских городов - парламентскому большинству удалось-таки этой весной заветные поправки протащить.

Оставался последний рубеж - выиграть евровыборы. Вот тут-то PSD и потерпел громкое поражение. И все дальнейшие события стремительно покатились в архиневыгодном для партии направлении.

Самое интересное, что обе стороны - и PSD, и оппозиция - уже накануне выборов отлично представляли, чем обернется для правящей партии ее поражение.

В частности, правительственная бюрократия сделала все возможное, чтобы ограничить доступ румынских граждан из диаспоры, массово PSD не выносящих, к зарубежным избирательным участкам. О чем с изумлением и негодованием писали на разных языках в Париже, Брюсселе, Лондоне и Мадриде. При этом, когда в воскресенье 26 мая Драгня собственной персоной пожаловал на избирательный пункт в центре Бухареста, первая встреченная им репортерша тут же, не рассусоливая, спросила всесильного на тот момент политика, готов ли он отправиться в тюрьму.

- А Вы готовы? - парировал все еще желавший сохранить лицо Драгня, - Никто не готов, мадам!

Мадам, однако, хорошо знала, что говорила. Окончательный, обжалованию не подлежащий приговор Верховного кассационного суда - 3 с половиной года тюрьмы для Ливиу Драгни - был подписан уже 20 мая. Но публично провозгласить его до выборов судьи, по-видимому, сочли делом неосмотрительным. Такой вот realpolitik.

Надо полагать, юстиция рассчитывала на президентскую помощь. И не ошиблась:

в тот же роковой для PSD день евровыборов президент Клаус Иоханнис, пользуясь чрезвычайно удачным моментом - как и активностью граждан на избирательных участках, - объявил общенародный референдум. Его предметом стала, как нетрудно догадаться, пресловутая "реформа правосудия".

Румынам предложили ответить на два вопроса:

- одобряют ли они запрет на амнистию уже осужденных за коррупционные преступления;

- считают ли они, что следует запретить правительству менять важные законоположения УК.

Как сообщило наутро 27 марта новостное агентство Digi24.ro , 80% граждан, принявших участие в референдуме, на оба вопроса ответили положительно.

Хотя кто сомневался, что цифра будет подобной?

А тут и официальное заявление Верховного кассационного суда подоспело. Мини-революция в Румынии завершилась победой гражданского общества, не пожелавшего своей стране ни польского, ни тем более венгерского сценария.

И еще пару дней на улицах румынских городов и деревень как знакомые, так и незнакомые люди, поздравляли друг друга коротенькой фразой: "Gata cu Dragnea!" (C Драгней покончено!) О наконец угодившем за решетку вчерашнем "хозяине правительства", похоже, мало кто сожалеет.

Не то - с Курцем. Политическим трупом опального канцлера в Брюсселе считать не склонны - скорее жертвой хорошо подготовленного "дворцового переворота". Относясь к Курцу скорее сдержанно, ряд западноевропейских комментаторов, однако, считает, что в данном случае "ребенка слили вместе с водой". Иными словами, что канцлер стал фактическим заложником им же созданной коалиции OeVP - FPOe.