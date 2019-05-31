Пт, 31.05.2019
В юности, по словам его учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос". Русский TVNET

Наташа Королева пережила конфуз на шоу Ивана Урганта
Видео

Наташа Королева и Иван Ургант

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Наташа Королева стала очередной гостьей программы "Вечерний Ургант". Для появления в кадре звезда выбрала розовое платье. Но в свете софитов оно слишком просвечивалось. Таким образом, певица призналась, что не знает как сесть, чтобы на экране это не выглядеть слишком пикантно. 

"Я смотрю, как ножки правильно сделать... Просто я боюсь, что под юбочкой не особо", - смотря в камеру сказала Королева. 

Но как бы звезда не старалась, ей не удалось так присесть, чтобы не продемонстрировать на камеру свое нижнее белье. 

Иван Ургант отметил, что платье очень красивое, а в жизни еще лучше. 

Звезда отметила, что появилась на публике в нем впервые. Специально готовилась к программе. 

31 марта Наташе Королевой исполняется 46 лет. Певица отметила, что самое яркое в ее карьере началось в 16 лет. Она стала "символом юности" для целого поколения. 

Но это был не единственный конфуз, который звезда пережила на программе. На игре "Узнай мужа по декольте" Королева перепутала грудь супруга (Сергея Глушко) с грудью Анастасии Волочковой. 

"Серега, прости", - смеясь сказала Наташа. 

Ранее Наташа Королева выпустила клип полный страсти и эротики.

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