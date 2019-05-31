Наташа Королева пережила конфуз на шоу Ивана Урганта

"Я смотрю, как ножки правильно сделать... Просто я боюсь, что под юбочкой не особо", - смотря в камеру сказала Королева.

Но как бы звезда не старалась, ей не удалось так присесть, чтобы не продемонстрировать на камеру свое нижнее белье.

Иван Ургант отметил, что платье очень красивое, а в жизни еще лучше.

Звезда отметила, что появилась на публике в нем впервые. Специально готовилась к программе.

31 марта Наташе Королевой исполняется 46 лет. Певица отметила, что самое яркое в ее карьере началось в 16 лет. Она стала "символом юности" для целого поколения.

Но это был не единственный конфуз, который звезда пережила на программе. На игре "Узнай мужа по декольте" Королева перепутала грудь супруга (Сергея Глушко) с грудью Анастасии Волочковой.

"Серега, прости", - смеясь сказала Наташа.