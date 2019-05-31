Эстония: Молодой человек, застреливший учительницу, досрочно выйдет из тюрьмы

Суд отметил, что на заседании в начале мая в Раквере ни тюрьма, ни прокуратура не предоставили ни одного веского аргумента против досрочного освобождения 19-летнего Вахура Руута. Решение суда можно оспорить в течение 15 дней.

Испытательный срок Руута будет действовать до 27 октября 2023 года и если в течение этого периода он совершит новое преступление, вновь отправиться за решетку.

Руут с октября 2014 года отбывает девятилетний срок заключения за убийство и незаконное обращение с оружием. Несовершеннолетнего преступника нельзя приговорить к тюремному заключению, превышающему десять лет.

Суд уточнил, что назначенное Рууту наказание не уменьшено и он не освобожден от наказания, но изменился способ отбытия наказания. Руут окончательно будет освобожден от наказания по истечению испытательного срока, то есть в том случае, если за это время он умышленно не совершит новое преступление и будет выполнять все условия контроля за поведением и назначенные ему обязательства.

В течение первые 24 месяцев испытательного срока он обязан найти работу, встать в течение двух недель на учет в Кассу по безработице, при необходимости пройти лечение у психиатра, продолжить участвовать в семейной терапии.

Действующий закон позволяет совершившему преступление несовершеннолетним обвиняемому выйти досрочно, если он отбыл минимум половину назначенного наказания. При принятии решения об условно-досрочном освобождении суд принимает в расчет обстоятельства совершенного преступления, личность осужденного, детали его прошлого, поведение во время отбывания наказания, а также условия проживания и последствия досрочного освобождения. В случае Вахура Руута суд учел, что он рос в семье, где были определенные правила и обязанности, в том числе ожидания, что учиться будет только на одни пятерки. В качестве методов воспитания применялось и физическое наказание: если оценки были плохими, не было выполнено домашнее задание или за непослушание наказывали ремнем.

"В семье сложилось убеждение, что одним из возможных решений конфликта с другим человеком является физическое насилие. По мнению суда, на момент совершения преступления Руут был молодым человеком с несформировавшимся мировоззрением, самообладание и адекватность которого в оценке своих действий были заторможены. Однако во время тюремного заключения была проделана большая работа относительно семейных отношений, и обе стороны приложили усилия для изменения ситуации",- говорится в постановлении суда.

Тюрьма охарактеризовала поведение Руута во время заключение как позитивное.

Суд учел тот факт, что на момент совершение преступления Руут был 15-летним юношей, у которого не было опыта решения проблем.