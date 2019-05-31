Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

ФОТО: Лера Кудрявцева показала себя со щетиной на лице

Лера Кудрявцева

ФОТО: instagram.com/leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая меньше года назад во второй раз стала мамой в свои 48 лет, решилась показать своим поклонникам свое "мужское" лицо с щетиной.

Звезда воспользовалась специальным приложением для телефона, обработав снимок так, что ее лицо стало похожим на мужское. У хрупкой телеведущий появился массивный квадратный подбородок, щетина и "суровые" брови, а также мешки под глазами. 

ФОТО: instagram.com/leratv

"А мужчиной я была бы такой", - гласит надпись в сториз в ее Instagram-аккаунте.

Напомним, что в данный момент телеведущая вместе со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым уехала на отдых в Майами.

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