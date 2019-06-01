Сб, 1.06.2019
В юности, по словам его учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос". Русский TVNET

Почему искусственный интеллект стал бы идеальным правителем?

Человекоподобный робот София

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ученый и просветитель Дмитрий Борисович Зимин стал героем нового выпуска программы "Ещенепознер". Зимин был одним из основателей компании "Билайн", но спустя годы он отошел от бизнеса, и посвятил себя делу гуманизации и просвещения.

ФОТО: скриншот видео

Человечество все больше понимает, что есть профессии, которые нельзя доверять человеку. Ученый считает, что искусственный разум должен встать у власти. 

"Человек опасен в роли водителя. Сложнейшие операции сейчас делает искусственный интеллект...

Доверять власть над страной человеку - это смертельно опасно.

Так вот может быть в этом задача для искусственного интеллекта вместе с человеком... Пусть он будет медленный, как обычный человек", - отметил Зимин. 

Дмитрий Борисович подчеркнул, что человеку свойственна агрессивность. В этом он уступает искусственному интеллекту. Поэтому при разработке стоит отключить у искусственного разума некоторые качества. 

"Он не должен воровать, а кстати, у человека воровство генетическое...

Воровство - это генетическое чувство. Но самый страшный - это инстинкт агрессии и инстинкт властвования... Вот этих качеств он должен быть лишен... Представления того, что его величество - это победа над соседом", - пояснил он. 

Кроме того, ученый назвал то, что может навредить человеку, если он будет у власти. 

"Никакой человек, даже гений, не должен быть во власти долга. У него не должно быть абсолютной власти... Иначе будет беда", - указал Зимин. 

Дмитрий Борисович отметил, что мир, который вокруг нас он не устойчив. Ему пока не понятно, в каком направлении пойдет Россия. Либо это будет авторитарное общество, либо конкурентное общество с разделением властей. 

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