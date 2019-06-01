"Это твои личные проблемы": Самбурская пристыдила женщин, которые делают хайп на разводе

32-летняя артистка ответила на вопрос Регины о свадьбе и разводе. Да, она действительно прошла через это. Но намеренно скрыла эти факты, и не выносила их на общее обозрение.

"Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая.

Я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки, ... они на этой причине ездят, и ездят, и ездят. Я не хочу быть жертвой", - пояснила Настасья.

Она отметила, что для нее очень важно, чтобы публика ее правильно воспринимала, через творчество, а не через трагедию в отношениях.

"Я хочу интересовать людей своим талантом. Мне не кажется, что если ты бездарная, а в твоей личной жизни что-то произошло, то со своей бездарностью можно теперь кататься на этой жертвенной ситуации", - подчеркнула Самбурская.

Говоря эти слова она намекнула Регине, что все понимают, каких женщин она имеет ввиду, но имен называть она не хочет.

"Твои личные проблемы - это твои личные проблемы. У меня это вызывает отторжение", - сказала актриса.