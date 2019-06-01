Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS
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  • "Это твои личные проблемы": Самбурская пристыдила женщин, которые делают хайп на разводе

"Это твои личные проблемы": Самбурская пристыдила женщин, которые делают хайп на разводе

Настасья Самбурская

ФОТО: скриншот видео

Российская актриса и певица Настасья Самбурская в откровенной беседе с Региной Тодоренка объяснила, что ей не хочется, чтобы ее ассоциировали с личной жизнью. Для нее важно, чтобы люди могли бы оценить ее талант. Поэтому она часто скрывает от публики подробности своей личной жизни. 

32-летняя артистка ответила на вопрос Регины о свадьбе и разводе. Да, она действительно прошла через это. Но намеренно скрыла эти факты, и не выносила их на общее обозрение. 

"Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая.

Я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки, ... они на этой причине ездят, и ездят, и ездят. Я не хочу быть жертвой", - пояснила Настасья. 

Она отметила, что для нее очень важно, чтобы публика ее правильно воспринимала, через творчество, а не через трагедию в отношениях.

"Я хочу интересовать людей своим талантом. Мне не кажется, что если ты бездарная, а в твоей личной жизни что-то произошло, то со своей бездарностью можно теперь кататься на этой жертвенной ситуации", - подчеркнула Самбурская. 

Говоря эти слова она намекнула Регине, что все понимают, каких женщин она имеет ввиду, но имен называть она не хочет. 

 "Твои личные проблемы - это твои личные проблемы. У меня это вызывает отторжение", - сказала актриса. 

Ранее Настасью Самбурскую вырезали из телеэфира.

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