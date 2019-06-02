Агилера эротическими фото эффектно объявила о своем возвращении на сцену

Американская певица Кристина Агилера разместила на своем Instagram-аккаунте ряд провокационных фотографий. Это связано с тем, что артистка собирается вернуться к активным выступлениям.
38-летняя Агилера сказала журналистам, что устала от шести лет, которые она провела в качестве жюри на шоу "Голос" и хочет выступать.
"Я полностью отдала себя телевидению и той работе, которая не совсем подходила мне. Наконец-то отказываюсь от стерильного телевизионного формата и возвращаюсь к тому, что у меня получается делать лучше всего… Счастлива вернуться на сцену", - сказала она изданию Galore.
Автором столь пикантных кадров стал 65-летний фотограф Эллен фон Унверт.
Кристина Агилера - американская певица, продюсер, актриса и танцовщица. У нее 6 премий "Грэмми" и одна "Латинская премия Грэмми".