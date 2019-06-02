Вс, 2.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Агилера эротическими фото эффектно объявила о своем возвращении на сцену

Кристина Агилера

ФОТО: https://www.instagram.com/xtina/

Американская певица Кристина Агилера разместила на своем Instagram-аккаунте ряд провокационных фотографий. Это связано с тем, что артистка собирается вернуться к активным выступлениям. 

38-летняя Агилера сказала журналистам, что устала от шести лет, которые она провела в качестве жюри на шоу "Голос" и хочет выступать.

"Я полностью отдала себя телевидению и той работе, которая не совсем подходила мне. Наконец-то отказываюсь от стерильного телевизионного формата и возвращаюсь к тому, что у меня получается делать лучше всего… Счастлива вернуться на сцену", - сказала она изданию Galore.

 Автором столь пикантных кадров стал 65-летний фотограф Эллен фон Унверт.

Кристина Агилера - американская певица, продюсер, актриса и танцовщица. У нее 6 премий "Грэмми" и одна "Латинская премия Грэмми". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show me your chips #vegas #theXperience

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Mama’s ready to play!!

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