Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

"Если честно, мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит... Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении... Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла", - цитирует свидетельницу издание.