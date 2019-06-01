Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

Популярный актер Гоша Куценко и исполнитель Алексей Воробьев устроили потасовку в московском ресторане "Асаки". Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Причину конфликта пресса не сообщает. Со слов очевидцев все произошло в мужском туалете, во время частного мероприятия.
"Если честно, мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит... Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении... Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла", - цитирует свидетельницу издание.
Как сообщается, звезды сказали что-то друг другу. Первым вышел Куценко, а следом за ним Воробьев. Через какое-то время появилась охрана. Кто-то вызвал полицию.
Конфликт быстро сошел на нет. Никто из артистов не пострадал. Оба отказались от госпитализации.