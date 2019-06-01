Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

ФОТО: https://www.instagram.com/goshakutsenko/mr.alexsparrow/коллаж Русский TVNET

Популярный актер Гоша Куценко и исполнитель Алексей Воробьев устроили потасовку в московском ресторане "Асаки". Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Причину конфликта пресса не сообщает. Со слов очевидцев все произошло в мужском туалете, во время частного мероприятия. 

"Если честно, мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит... Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении... Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла", - цитирует свидетельницу издание. 

Как сообщается, звезды сказали что-то друг другу. Первым вышел Куценко, а следом за ним Воробьев. Через какое-то время появилась охрана. Кто-то вызвал полицию.

Конфликт быстро сошел на нет. Никто из артистов не пострадал. Оба отказались от госпитализации. 

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