"Люблю контент, от которого бомбит": Собчак высказалась о "содержанках" и "тяжелом люксе"

"Люблю делать контент от которого "бомбит". Для меня журналистика - это именно про это, нет "хороших" и "плохих" тем, есть интересные.

Судя по количеству комментариев на YouYube-канале и под предыдущим постом - в вас очередной раз "попало"", - отметила Ксения.

Она также подчеркнула, что каждый второй комментарий был посвящен теме содержанок. Тем не менее, Собчак считает, что ничего нет плохого если твой мужчина зарабатывает больше тебя и наоборот.

"Я думаю презрительным "содержанки" люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса - "содержанка!!!"...

Мне кажется, (но может я и ошибаюсь), что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь, а способ их траты и образ жизни", - считает журналистка.

Ксения Анатольевна считает, что желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег, а со способом их тратить. Она призвала задуматься, что на самом деле раздражает людей.

""Лучше б детям больным помогли" - предвижу я комментарии... И у меня тогда следующие вопросы : 1) Почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) Почему вы считаете, что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?", - спросила Собчак.