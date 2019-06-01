"Люблю контент, от которого бомбит": Собчак высказалась о "содержанках" и "тяжелом люксе"

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своей Instagram-странице высказалась о прошедшем выпуске "Осторожно, Собчак". Зведа подчеркнула, что ей нравится создавать контент, от которого "бомбит".
"Люблю делать контент от которого "бомбит". Для меня журналистика - это именно про это, нет "хороших" и "плохих" тем, есть интересные.
Судя по количеству комментариев на YouYube-канале и под предыдущим постом - в вас очередной раз "попало"", - отметила Ксения.
Она также подчеркнула, что каждый второй комментарий был посвящен теме содержанок. Тем не менее, Собчак считает, что ничего нет плохого если твой мужчина зарабатывает больше тебя и наоборот.
"Я думаю презрительным "содержанки" люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса - "содержанка!!!"...
Мне кажется, (но может я и ошибаюсь), что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь, а способ их траты и образ жизни", - считает журналистка.
Ксения Анатольевна считает, что желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег, а со способом их тратить. Она призвала задуматься, что на самом деле раздражает людей.
""Лучше б детям больным помогли" - предвижу я комментарии... И у меня тогда следующие вопросы : 1) Почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) Почему вы считаете, что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?", - спросила Собчак.
Напомним, широкий резонанс вызвал последний выпуск программы Ксении Собчак на YouTube. Ольга Бузова услышав, что некий модный дизайнер не хочет, чтобы она носила его одежду, теперь хочет вернуть приобретенное и получить назад свои деньги. Программу прокомментировали многие представители шоу-бизнеса.
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Люблю делать контент от которого «бомбит». Для меня журналистика -это именно про это, нет «хороших» и «плохих» тем, есть интересные. Судя по кол-ву комментариев на ютюб канале и под предыдущим постом -в вас очередной раз «попало». Каждый второй коммент-про «содержанок». Что ж,выскажусь и я на эту тему. Мне кажется,что ничего плохого если так получилось,что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя- нет,(как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка!!!», или обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, (но может я и ошибаюсь) , что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике «содержанка». Задумайтесь ,если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онгологическим больным - реакция была бы совершенно иная... Получается,что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть если выглядишь как жена Билла , ходишь в скромном и все свои (или мужнины) деньги тратишь на нуждающихся-хорошо, а если ухоженная,в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр-плохо. Интересно наблюдать ,как люди направляют свои истинные эмоции в слова,значение которых иное. Я просто за честность. С самими собой хотя бы. Задумайтесь,что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь,образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов? «Лучше б детям больным помогли»-предвижу я комментарии.. и у меня тогда следующие вопросы : 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) почему вы считаете , что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься? Еще раз всем спасибо за такой интересный разговор всем девушкам !