"Люблю контент, от которого бомбит": Собчак высказалась о "содержанках" и "тяжелом люксе"

Люблю делать контент от которого «бомбит». Для меня журналистика -это именно про это, нет «хороших» и «плохих» тем, есть интересные. Судя по кол-ву комментариев на ютюб канале и под предыдущим постом -в вас очередной раз «попало». Каждый второй коммент-про «содержанок». Что ж,выскажусь и я на эту тему. Мне кажется,что ничего плохого если так получилось,что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя- нет,(как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка!!!», или обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, (но может я и ошибаюсь) , что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике «содержанка». Задумайтесь ,если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онгологическим больным - реакция была бы совершенно иная... Получается,что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть если выглядишь как жена Билла , ходишь в скромном и все свои (или мужнины) деньги тратишь на нуждающихся-хорошо, а если ухоженная,в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр-плохо. Интересно наблюдать ,как люди направляют свои истинные эмоции в слова,значение которых иное. Я просто за честность. С самими собой хотя бы. Задумайтесь,что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь,образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов? «Лучше б детям больным помогли»-предвижу я комментарии.. и у меня тогда следующие вопросы : 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) почему вы считаете , что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься? Еще раз всем спасибо за такой интересный разговор всем девушкам !