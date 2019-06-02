"Надеюсь, что это парик": Поклонники обрушились с критикой на Нюшу из-за нового имиджа

Популярная исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) появилась в студии шоу "Вечерний Ургант" в необычном имидже, чем удивила поклонников. Девушка предстала в виде блондинки с каре.
Недавно певица Нюша публиковала в Instagram эксперименты по смене имиджа. Она рассматривала различные варианты - длинные рыжие локоны с челкой, белоснежные длинные волосы и прямые с пробором.
Таким образом Нюша предлагала поклонникам помочь ей найти новую себя.
"Мы предоставляли несколько вариантов. И они в процессе голосовали... Я заранее выбрала образы, с которыми мне органично, а уже из них люди выбирали", - пояснила она.
Стоит отметить, что новый цвет волос и стрижка выглядят очень эффектно. Артистка разместила фотографию со съемок на своем Instagram-аккаунте. Но ее подписчики оказали не в восторге от нового имиджа.
"Не знаю парик это или нет, но вам не идёт этот цвет, по моему мнению, конечно", "Блонд совсем не идёт, надеюсь, что это парик", "Вам больше подходит чёрный цвет волос", - писали под фото.
Ранее Нюшу загнобили за откровенное фото.