"Надеюсь, что это парик": Поклонники обрушились с критикой на Нюшу из-за нового имиджа

Сегодня я на диване у Вани @vecherniy_urgant ! Спасибо за прекрасный эфир🧡В 00:30 расскажу о проекте, обновлениях и о съемках mood video, которое выйдет уже завтра!Не пропустите)✨ #nyusha #нюша

