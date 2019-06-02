Звезда недели: "Символ юности" для целого поколения - Наташа Королёва

Творческий путь юной Наташи начинался довольно рано. Все благодаря маме Наташи - Людмиле Ивановне Порывай. Она будучи дирижёром хоровой капеллы "Свиточ", с самого раннего детства готовила Наташу к музыкальной жизни.

Стоит упомянуть, что старшая сестра Королёвой - Ирина Осауленко (псевдоним Руся) была в свое время настоящей звездой, песни которой звучали на всех танцплощадках Украины.

На программе "Сегодня Вечером" Людмила Ивановная призналась, что карьера Наташи - это ее нереализованные мечты и желания. Она в юности очень хотела стать артисткой, но мама настояла, чтобы дочь стала дирижером.

Теперь безумные наряды мамы Наташи - это исключительно фантазия Королевой.

Хотя большинство думает, что впервые Королёва начала выступать с Игорем Николаевым, но это не так - первая съемка Наташи состоялась на программе "Шире круг", где она исполняла песню "Перемена", которую написал муж ее сестры. Юной Наташе тогда было всего 13 лет.

Телепродюсер Марата Могилевская узнала о Наташе от подруги, которая услышала девочку на конкурсе в Евпатории. Продюсер пригласила девочку в Москву, ей тогда была нужна молодая звезда, которая был могла исполнять песни Игоря Николаева.

"Она тогда была такая пухленькая и ненакрашенная... Она совершенно не впечатлила Игоря", - вспоминает Могилевская.

Только после первых гастролей Николаев решил, что девочка подходит. Первый клип "Желтые тюльпаны" снимался "на коленке". Наташу одевали во все, что было под рукой. После того, как этот ролик вышел на экраны, Наташа проснулась знаменитой.

Видео: Первое выступление Наташи Королёвой на "Песне года"

В 1992 году Наташа Королева и Игорь Николаев дали интервью, где звезда призналась, что она очень любит поесть. Особенно, на гастролях, где она кушает до отвала.

Решение и организация свадьбы было полностью на плечах Николаева. Свадьба была очень скромной и домашней, а Наташе очень хотелось пышную свадьбу, но Игорь все сделал тихо. Певица полагает, что у него были на это причины. Тем не менее, Людмила Ивановна благодарна за все, что он сделал для ее дочери.

Некой театральной постановкой ее свадьбы стали съемки клипа на песню "Мой киевский мальчишка", где принимали участие родные, друзья и товарищи.

Знакомство Наташи и ее второго супруга Сергея Глушко произошло заочно. Он знал, кто такая Королёва, а она, конечно, его не знала.

До их знакомства Сергей Глушко уже был известен в определенных кругах. Он снимался в нескольких клипах - "Потому что нельзя быть красивой такой" ("Белый орел"), "Белый шарфик" (Ирина Салтыкова).