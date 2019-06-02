Звезда недели: "Символ юности" для целого поколения - Наташа Королёва

Советская, российская и украинская певица Наташа Королёва отметила свое 46-летие. Русский TVNET продолжает рубрику "Звезда недели", в рамках которой расскажет несколько фактов об исполнительнице "Маленькой страны" и "Подсолнухов", которая стала "символом юности" для целого поколения.
Творческий путь юной Наташи начинался довольно рано. Все благодаря маме Наташи - Людмиле Ивановне Порывай. Она будучи дирижёром хоровой капеллы "Свиточ", с самого раннего детства готовила Наташу к музыкальной жизни.
Стоит упомянуть, что старшая сестра Королёвой - Ирина Осауленко (псевдоним Руся) была в свое время настоящей звездой, песни которой звучали на всех танцплощадках Украины.
На программе "Сегодня Вечером" Людмила Ивановная призналась, что карьера Наташи - это ее нереализованные мечты и желания. Она в юности очень хотела стать артисткой, но мама настояла, чтобы дочь стала дирижером.
Теперь безумные наряды мамы Наташи - это исключительно фантазия Королевой.
Хотя большинство думает, что впервые Королёва начала выступать с Игорем Николаевым, но это не так - первая съемка Наташи состоялась на программе "Шире круг", где она исполняла песню "Перемена", которую написал муж ее сестры. Юной Наташе тогда было всего 13 лет.
Телепродюсер Марата Могилевская узнала о Наташе от подруги, которая услышала девочку на конкурсе в Евпатории. Продюсер пригласила девочку в Москву, ей тогда была нужна молодая звезда, которая был могла исполнять песни Игоря Николаева.
"Она тогда была такая пухленькая и ненакрашенная... Она совершенно не впечатлила Игоря", - вспоминает Могилевская.
Только после первых гастролей Николаев решил, что девочка подходит. Первый клип "Желтые тюльпаны" снимался "на коленке". Наташу одевали во все, что было под рукой. После того, как этот ролик вышел на экраны, Наташа проснулась знаменитой.
Видео: Первое выступление Наташи Королёвой на "Песне года"
В 1992 году Наташа Королева и Игорь Николаев дали интервью, где звезда призналась, что она очень любит поесть. Особенно, на гастролях, где она кушает до отвала.
Решение и организация свадьбы было полностью на плечах Николаева. Свадьба была очень скромной и домашней, а Наташе очень хотелось пышную свадьбу, но Игорь все сделал тихо. Певица полагает, что у него были на это причины. Тем не менее, Людмила Ивановна благодарна за все, что он сделал для ее дочери.
Некой театральной постановкой ее свадьбы стали съемки клипа на песню "Мой киевский мальчишка", где принимали участие родные, друзья и товарищи.
Знакомство Наташи и ее второго супруга Сергея Глушко произошло заочно. Он знал, кто такая Королёва, а она, конечно, его не знала.
До их знакомства Сергей Глушко уже был известен в определенных кругах. Он снимался в нескольких клипах - "Потому что нельзя быть красивой такой" ("Белый орел"), "Белый шарфик" (Ирина Салтыкова).
Когда Наташа уже была в разводе, она случайно нашла в записной книжке номер Сергея и решила ему позвонить. Так и вышло, что она сама к нему приехала. Королёва привезла виски, а это оказалась вода. В результате, он угощал ее лишь чаем и абрикосовым вареньем.
С тех пор в их семье отмечается День абрикосового варенья.
21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге состоялась громкая и роскошная свадьба Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королёвой. Звезды до сих пор счастливы вместе и отметят скоро 16 лет супружеской жизни.
Живут они вместе в доме, который Наташа построила, когда ей было 19 лет.
Во дворе на заборе нарисована целая картина - своеобразная "маленькая страна". Супруг звезды Сергей Глушко подарил певице на 45-летие огромную садовую статую слона, а она в ответ приобрела скульптуру собаки.
У пары есть сын Архип, который изучает японский язык и стажируется в Японии.
Наташе не только певица, она сыграла более 10 ролей в кино. Снималась в четырех частях мюзикла "Старые песни о главном".
В копилке Королёвой 11 альбомов, невероятное количество хитов, десятки видеоклипов и наград. Она продолжает выпускать песни и активно гастролировать.
Ее новые песни "Зять" и "Ягодка" имеют огромный успех, ведь ее публика выросла вместе с ней.
Спасибо @radio_dacha за доверие !!! Надеюсь дачный сезон который мы открыли в @crocuscityhall вместе с мамой Людой как ведущие этого грандиозного концерта «Удачные песни» , будет урожайным !!! Любви всем и благополучия !!! #радиодача #мама #любовь #весна #наташакоролева #времяобедать #семья #хит
Знаковая песня для нашей семьи «Веришь или нет»прозвучала в дуэте с Архипом @arkhipglushko ,на дне рождения @avtoradioru !!! Всей команде Авторадийцев желаем любви , семейного счастья, благополучия и процветания любимого радио!!! #26 #лет #радио #эфир #песни #музыка #пробки #машины #город #сын
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