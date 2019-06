Звезда недели: "Символ юности" для целого поколения - Наташа Королёва

Спасибо @radio_dacha за доверие !!! Надеюсь дачный сезон который мы открыли в @crocuscityhall вместе с мамой Людой как ведущие этого грандиозного концерта «Удачные песни» , будет урожайным !!! Любви всем и благополучия !!! #радиодача #мама #любовь #весна #наташакоролева #времяобедать #семья #хит

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Apr 8, 2019 at 7:50am PDT