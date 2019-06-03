В Риге выступит легенда 90-х - Юрий Шатунов

23 января в "Арена Рига" с большим сольным концертом выступит Юрий Шатунов. Артист представит публике новую программу "Не молчи & Лучшее", в которую войдут композиции из одноименного альбома и незабвенные хиты музыканта.
Юрия Шатунова бесспорно можно назвать легендой российской сцены. Он - один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал поклонников переменами ни во внешности, ни в творчестве.
Все тот же молодой голос, вечные и близкие сердцу темы любви, все те же полные залы восторженной публики.
На концерте прозвучат песни, на которых выросло несколько поколений, и новые современные хиты. Приходите послушать все самое лучшее из творчества Юрия Шатунова и окунуться в атмосферу юности и романтики.
"Белые розы", "Седая ночь", "Детство" - без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова.
И эти долгожданные мелодии обязательно прозвучат на его выступлении. Но в плей-лист войдут и композиции из современного творчества певца. Юрий Шатунов продолжает активно пополнять репертуар произведениями, которые сразу же становятся хитами.
Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный артист щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Вы сможете с теплом вспомнить былые времена, слушая песни 80-90-х, и насладиться новыми песнями, которые не оставят вас равнодушными.