В Риге выступит легенда 90-х - Юрий Шатунов

Юрия Шатунова бесспорно можно назвать легендой российской сцены. Он - один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал поклонников переменами ни во внешности, ни в творчестве.

Все тот же молодой голос, вечные и близкие сердцу темы любви, все те же полные залы восторженной публики.

На концерте прозвучат песни, на которых выросло несколько поколений, и новые современные хиты. Приходите послушать все самое лучшее из творчества Юрия Шатунова и окунуться в атмосферу юности и романтики.

"Белые розы", "Седая ночь", "Детство" - без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова.

И эти долгожданные мелодии обязательно прозвучат на его выступлении. Но в плей-лист войдут и композиции из современного творчества певца. Юрий Шатунов продолжает активно пополнять репертуар произведениями, которые сразу же становятся хитами.