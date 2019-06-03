Пн, 3.06.2019
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Диета Магги: как похудеть на цитрусовых и яйцах
От 10 до 20 кг за месяц

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Диета Магги - это белковая диета с низким содержанием углеводов, разработанная с учетом особенностей организма современного человека. Несмотря на то, что ее можно назвать достаточно щадящей, результат просто поразительный.

Рацион рассчитан на месяц и позволяет скинуть от 10 до 20 кг. 

Диета эта названа по фамилии нутрициолога, разработавшего рацион, основой которого являются яйца и цитрусовые, таким образом, чтобы ускорять метаболизм и способствовать расщеплению жировых отложений.

При этом, следуя такому питанию, человек не будет испытывать дефицита в витаминах и необходимых микроэлементах.

Среди сторонников этой диеты много известных людей. Говорят, что даже Маргарет Тэтчер время от времени прибегала к такому способу держать себя в форме.

1-я неделя

Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.

Обед (по дням недели):

  • понедельник: любой фрукт в любом количестве
  • вторник: вареная курица без кожицы
  • среда: обезжиренный сыр, 2 помидора и тост 
  • четверг: любой фрукт в любом количестве
  • пятница: 2 яйца и овощи на пару
  • суббота: любой фрукт в любом количестве
  • воскресенье: жареная или вареная курятина без кожи, овощи вареные, помидор, 1 грейпфрут или апельсин.

Ужин (по дням недели):

  • понедельник: нежирное вареное мясо 
  • вторник: 2 яйца, салат из овощей и 0,5 апельсина
  • среда: нежирное вареное мясо
  • четверг: нежирное вареное мясо 
  • пятница: рыба запеченная или на пару, салат из овощей и 0,5 грейпфрута или апельсина
  • суббота: нежирное вареное мясо
  • воскресенье: вареные овощи

2-я неделя

Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.

Обед (по дням недели): 

  • понедельник: вареное мясо и салат
  • вторник: 2 вареных яйца, обезжиренный сыр, вареные овощи
  • среда: запеченная или вареная рыба
  • четверг: жареное или вареное мясо, помидоры, 1 грейпфрут или апельсин
  • пятница: жареная или вареная курятина без кожи, помидоры
  • суббота: овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин
  • воскресенье: запеченная или вареная рыба

Ужин (по дням недели):

  • понедельник - пятница: 2 вареных яйца, один грейпфрут или апельсин
  • суббота - воскресенье: 2 вареных яйца, свежие фрукты, жареная или вареная курятина без кожи, помидоры, овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин

Грейпфрут

ФОТО: Pixabay

З-я неделя

В течение дня:

  • понедельник: любые фрукты, кроме банана, финика, манго, инжира, винограда, в любом количестве    
  • вторник: любые салаты и вареные овощи, исключая сухие злаки и картофель   
  • среда: в любое время любые фрукты, кроме запрещенных (см. выше), любые овощи, салаты в любом количестве    
  • четверг: печеная или вареная рыба, салат из капусты, овощи вареные.
  • пятница: нежирное вареное мясо, вареные овощи   
  • суббота - воскресенье: 1 вид фруктов в любом количестве (яблоки, груши, персики, абрикосы)

4-я неделя

В течение дня:

  • понедельник: 4 ломтика вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 банка тунца без масла, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин
  • вторник: до 200 г вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, груша, или яблоко, или грейпфрут, или апельсин
  • среда: 1 ложка творога, маленькая тарелка вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин
  • четверг: 2 вареных яйца, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин
  • пятница: 2 вареные куриные грудки, 125 г брынзы или творога, 1 тост, 2 помидора, 2 огурца, простокваша, 1 грейпфрут или апельсин
  • суббота: 2 вареных яйца, вареные овощи, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин
  • воскресенье: 1 ложка творога, 1 банка тунца без масла, небольшая порция вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин

Подготовлено по материалам sobesednik.ru.

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