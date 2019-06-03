Диета Магги: как похудеть на цитрусовых и яйцах
Диета Магги - это белковая диета с низким содержанием углеводов, разработанная с учетом особенностей организма современного человека. Несмотря на то, что ее можно назвать достаточно щадящей, результат просто поразительный.
Рацион рассчитан на месяц и позволяет скинуть от 10 до 20 кг.
Диета эта названа по фамилии нутрициолога, разработавшего рацион, основой которого являются яйца и цитрусовые, таким образом, чтобы ускорять метаболизм и способствовать расщеплению жировых отложений.
При этом, следуя такому питанию, человек не будет испытывать дефицита в витаминах и необходимых микроэлементах.
Среди сторонников этой диеты много известных людей. Говорят, что даже Маргарет Тэтчер время от времени прибегала к такому способу держать себя в форме.
1-я неделя
Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.
Обед (по дням недели):
- понедельник: любой фрукт в любом количестве
- вторник: вареная курица без кожицы
- среда: обезжиренный сыр, 2 помидора и тост
- четверг: любой фрукт в любом количестве
- пятница: 2 яйца и овощи на пару
- суббота: любой фрукт в любом количестве
- воскресенье: жареная или вареная курятина без кожи, овощи вареные, помидор, 1 грейпфрут или апельсин.
Ужин (по дням недели):
- понедельник: нежирное вареное мясо
- вторник: 2 яйца, салат из овощей и 0,5 апельсина
- среда: нежирное вареное мясо
- четверг: нежирное вареное мясо
- пятница: рыба запеченная или на пару, салат из овощей и 0,5 грейпфрута или апельсина
- суббота: нежирное вареное мясо
- воскресенье: вареные овощи
2-я неделя
Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.
Обед (по дням недели):
- понедельник: вареное мясо и салат
- вторник: 2 вареных яйца, обезжиренный сыр, вареные овощи
- среда: запеченная или вареная рыба
- четверг: жареное или вареное мясо, помидоры, 1 грейпфрут или апельсин
- пятница: жареная или вареная курятина без кожи, помидоры
- суббота: овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин
- воскресенье: запеченная или вареная рыба
Ужин (по дням недели):
- понедельник - пятница: 2 вареных яйца, один грейпфрут или апельсин
- суббота - воскресенье: 2 вареных яйца, свежие фрукты, жареная или вареная курятина без кожи, помидоры, овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин
З-я неделя
В течение дня:
- понедельник: любые фрукты, кроме банана, финика, манго, инжира, винограда, в любом количестве
- вторник: любые салаты и вареные овощи, исключая сухие злаки и картофель
- среда: в любое время любые фрукты, кроме запрещенных (см. выше), любые овощи, салаты в любом количестве
- четверг: печеная или вареная рыба, салат из капусты, овощи вареные.
- пятница: нежирное вареное мясо, вареные овощи
- суббота - воскресенье: 1 вид фруктов в любом количестве (яблоки, груши, персики, абрикосы)
4-я неделя
В течение дня:
- понедельник: 4 ломтика вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 банка тунца без масла, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин
- вторник: до 200 г вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, груша, или яблоко, или грейпфрут, или апельсин
- среда: 1 ложка творога, маленькая тарелка вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин
- четверг: 2 вареных яйца, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин
- пятница: 2 вареные куриные грудки, 125 г брынзы или творога, 1 тост, 2 помидора, 2 огурца, простокваша, 1 грейпфрут или апельсин
- суббота: 2 вареных яйца, вареные овощи, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин
- воскресенье: 1 ложка творога, 1 банка тунца без масла, небольшая порция вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин
Подготовлено по материалам sobesednik.ru.