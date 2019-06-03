Диета Магги: как похудеть на цитрусовых и яйцах

Рацион рассчитан на месяц и позволяет скинуть от 10 до 20 кг.

Диета эта названа по фамилии нутрициолога, разработавшего рацион, основой которого являются яйца и цитрусовые, таким образом, чтобы ускорять метаболизм и способствовать расщеплению жировых отложений.

При этом, следуя такому питанию, человек не будет испытывать дефицита в витаминах и необходимых микроэлементах.

Среди сторонников этой диеты много известных людей. Говорят, что даже Маргарет Тэтчер время от времени прибегала к такому способу держать себя в форме.

1-я неделя

Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.

Обед (по дням недели):

понедельник: любой фрукт в любом количестве

любой фрукт в любом количестве вторник: вареная курица без кожицы

вареная курица без кожицы среда: обезжиренный сыр, 2 помидора и тост

обезжиренный сыр, 2 помидора и тост четверг: любой фрукт в любом количестве

любой фрукт в любом количестве пятница: 2 яйца и овощи на пару

2 яйца и овощи на пару суббота: любой фрукт в любом количестве

любой фрукт в любом количестве воскресенье: жареная или вареная курятина без кожи, овощи вареные, помидор, 1 грейпфрут или апельсин.

Ужин (по дням недели):

понедельник: нежирное вареное мясо

нежирное вареное мясо вторник: 2 яйца, салат из овощей и 0,5 апельсина

2 яйца, салат из овощей и 0,5 апельсина среда: нежирное вареное мясо

нежирное вареное мясо четверг: нежирное вареное мясо

нежирное вареное мясо пятница: рыба запеченная или на пару, салат из овощей и 0,5 грейпфрута или апельсина

рыба запеченная или на пару, салат из овощей и 0,5 грейпфрута или апельсина суббота: нежирное вареное мясо

нежирное вареное мясо воскресенье: вареные овощи

2-я неделя

Завтрак (ежедневно): 0,5 грейпфрута или апельсина, 1-2 яйца.

Обед (по дням недели):

понедельник: вареное мясо и салат

вареное мясо и салат вторник: 2 вареных яйца, обезжиренный сыр, вареные овощи

2 вареных яйца, обезжиренный сыр, вареные овощи среда: запеченная или вареная рыба

запеченная или вареная рыба четверг: жареное или вареное мясо, помидоры, 1 грейпфрут или апельсин

жареное или вареное мясо, помидоры, 1 грейпфрут или апельсин пятница: жареная или вареная курятина без кожи, помидоры

жареная или вареная курятина без кожи, помидоры суббота: овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин

овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин воскресенье: запеченная или вареная рыба

Ужин (по дням недели):

понедельник - пятница: 2 вареных яйца, один грейпфрут или апельсин

2 вареных яйца, один грейпфрут или апельсин суббота - воскресенье: 2 вареных яйца, свежие фрукты, жареная или вареная курятина без кожи, помидоры, овощи вареные, 1 грейпфрут или апельсин

Грейпфрут ФОТО: Pixabay

З-я неделя

В течение дня:

понедельник: любые фрукты, кроме банана, финика, манго, инжира, винограда, в любом количестве

любые фрукты, кроме банана, финика, манго, инжира, винограда, в любом количестве вторник: любые салаты и вареные овощи, исключая сухие злаки и картофель

любые салаты и вареные овощи, исключая сухие злаки и картофель среда: в любое время любые фрукты, кроме запрещенных (см. выше), любые овощи, салаты в любом количестве

в любое время любые фрукты, кроме запрещенных (см. выше), любые овощи, салаты в любом количестве четверг: печеная или вареная рыба, салат из капусты, овощи вареные.

печеная или вареная рыба, салат из капусты, овощи вареные. пятница: нежирное вареное мясо, вареные овощи

нежирное вареное мясо, вареные овощи суббота - воскресенье: 1 вид фруктов в любом количестве (яблоки, груши, персики, абрикосы)

4-я неделя

В течение дня:

понедельник: 4 ломтика вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 банка тунца без масла, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин

4 ломтика вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 банка тунца без масла, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин вторник: до 200 г вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, груша, или яблоко, или грейпфрут, или апельсин

до 200 г вареного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, груша, или яблоко, или грейпфрут, или апельсин среда: 1 ложка творога, маленькая тарелка вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин

1 ложка творога, маленькая тарелка вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин четверг: 2 вареных яйца, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин

2 вареных яйца, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин пятница: 2 вареные куриные грудки, 125 г брынзы или творога, 1 тост, 2 помидора, 2 огурца, простокваша, 1 грейпфрут или апельсин

2 вареные куриные грудки, 125 г брынзы или творога, 1 тост, 2 помидора, 2 огурца, простокваша, 1 грейпфрут или апельсин суббота: 2 вареных яйца, вареные овощи, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин

2 вареных яйца, вареные овощи, 3 помидора, легкий овощной салат, 1 грейпфрут или апельсин воскресенье: 1 ложка творога, 1 банка тунца без масла, небольшая порция вареных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут или апельсин