Новая стратегия Apple. Какие изменения нам обещают?

Что послужило причиной для новой стратегии?

Продажи iPhone за 2018 год составляли 61% от общего дохода Apple, свидетельствует The Wall Street Journal. По мнению финансовых аналитиков, компания почти достигла своего пика на мировых рынках. Однако в конце прошлого года руководитель Apple Тим Кук, сообщил, что показатели продаж упали, что, в свою очередь, привело к увеличению цен на айфоны на 30 и более процентов, пишет CNN Business.

Цены на некоторые модели превысили отметку в 1000 долларов (882 евро).

"С каждым последующим поколением эти телефоны становятся все более дорогими, а технические изменения и инновации минимальны", - отмечает аналитик Крис Касо.

Cлабые торговые показатели iPhone оказали серьезное влияние на общее финансовое положение компании, поэтому Apple принял решение о новой стратегии, чтобы восстановить статус технологического лидера.

Что будет улучшено?

Основываясь на презентации с Всемирной конференции разработчиков, во всех сервисах Apple произойдут изменения. В качестве основных приоритетов поставлено улучшение технологий, помимо iPhone, пишет BBC.

Умные часы Apple Watch снабдят особой операционной системой, которая позволит использовать часы независимо от телефона.

Будут добавлены новые функции, такие как оповещения о повышенном уровне шума, при необходимости - напоминания о приеме лекарств, для женщин - трекер менструального цикла.

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В планшет iPad будут добавлены функции открытия нескольких окон в одном приложении, запуск одного приложения в двух разных окнах, новые функции с Apple Pencil. Также появится возможность использовать iPad в качестве второго экрана для Macbook Pro, запуская несколько программ одновременно с ноутбуком.

Кроме того, разработчики технологии Apple создают новую платформу приложений.

Ожидается, что все платформы Apple будут иметь одинаковый набор приложений, независимо от того, для какого устройства предназначено приложение.

Этим шагом компания надеется не только улучшить комфорт потребителей, но и уменьшить затраты. До сих пор компании приходилось отдельно платить за настройку одного приложения для использования на компьютере, мобильном устройстве или планшете.

Новая операционная система iOS 13 будет включать в себя ряд изменений как в интерфейсе, так и во многих приложениях, отмечает агентство Bloomberg. Будут добавлены новые функции в электронной почте, в приложениях напоминаний и здоровья. Станет доступно отключение неизвестных абонентов и блокировка отправителей, а также новые меры по обеспечению конфиденциальности. Стоит заметить, что названные обновления планировались еще в предыдущей версии.

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Чтобы улучшить детализацию в приложении карт, представители Apple преодолели 4 миллиона миль на автомобиле и самолете.

Теперь приложение Apple Maps будет оснащено "виртуальным туром", что сделает его похожим на Google Street View.

В новой версии внесены улучшения в языковые клавиатуры, в том числе представлена новая двуязычная клавиатура.

Помимо этого, оптимизирована зарядка аккумулятора.

Будет улучшена технология Face ID и Memojis — приложения для создания трехмерного аватара. Сервис iTunes будет заменен тремя новыми приложениями - Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Однако на платформах Windows iTunes останется неизменным.

Еще одна технология, над которой работает Apple, - это так называемая дополненная реальность. С 2017 года устройства Apple имеют различные приложения для этой технологии. Тем не менее, теперь Apple планирует выпустить и очки "дополненной реальности", которыми можно будет управлять с помощью смартфона. По словам разработчиков, в новой операционной системе iOS 13 уже встроены различные скрытые настройки, которые будут совместимы с новыми очками в будущем. Правда, скорее всего, они будут представлены только в следующем году.

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Новый путь компании Apple?

По мнению старшего главного аналитика Gartner Туонга Нгуена, в этом году конференция вызвала иное впечатление, чем прежде. Это связано с недавним объявлением Apple, что они меняют свою позицию "с поставщика аппаратного обеспечения на поставщика услуг", пишет BBC.

"Обычно Всемирная конференция разработчиков начинается с чего-то интересного, например, с демонстрации использования устройств или взаимодействия приложений, но на этот раз оно началось с видео, которое было больше похоже на трейлер фильма", - сказал он.

"Может быть, это новый путь, по которому хочет пойти компания Apple, делая больший акцент на услуги и медиа-контент, нежели на технологические инновации?"