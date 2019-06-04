Внеочередные выборы Рижской думы: условия, при которых это возможно

Их возможность не отрицают в том числе и новоизбранный мэр Риги Дайнис Турлайс и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс. Оба из "Честь служит Риге".

В Министерстве охраны среды и регионального развития пояснили, что внеочередные выборы можно провести только в том случае, если Сейм законом распустил самоуправление, и до очередных выборов в думу остается больше 15 месяцев.

Парламент распускает думу, если она повторно не выполняет или нарушает Конституцию, законы, правила Кабинета министров или приговоры суда, повторно принимает решения или производит действия по вопросам, входящим в сферу компетенции Сейма, правительства, министерств, других государственных органов.

Также дума может быть распущена, если она не способна принимать решения, так как в трех подряд заседаниях не участвует больше половины общего количества депутатов.