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  • В Литве открылся гламурный кемпинг-glamping. Стоимость одной ночевки 10 евро!

В Литве открылся гламурный кемпинг-glamping. Стоимость одной ночевки 10 евро!

ФОТО: Пресс-фото

Шведский гигант IKEA устроил в Литве уникальный кемпинг с удобствами - палаточный город, где люди могут отдохнуть и переночевать. 

Цена двухместной палатки, которая по удобствам сопоставима с номером в гостинице, обойдётся всего в 10 EUR с человека.

Палатки находятся рядом с Вильнюсом, и для того, чтобы насладиться летней ночью, их можно будет забронировать через систему Airbnb.

Слово glamping произошло от двух английских слов: гламурный (glamorous) и кемпинг (camping). Этот вид гламурного кемпинга позволяет насладиться природой, со всеми удобствами отельного номера. Сейчас отдых на природе популярен по всему миру, от африканских сафари до Анд. Теперь и в Вильнюсе открывается гламурный кемпинг.

По  словам руководитель отдела маркетинга IKEA в Балтии Кристины Мажейките, это первый такой гламурный кемпинг в странах Балтии, и в этом году он обустроен на территории вейкпарка Wake way, рядом с озером Немежис, в нескольких минутах езды от Вильнюса.

ФОТО: Пресс-фото

В кемпинге представлено 5 разных палаток, с личными террасами и общей зоной отдыха, детской площадкой и зоной для шашлыков. У посетителей будет возможность пользоваться всему удобствами вейкпарка: душами, туалетами и беспроводным интернетом.

Отмечается, что те, кто не планируют ночевать в кемпинге, могут воспользоваться зоной отдыха совершенно бесплатно.

Интерьер дизайнер IKEA Эйманте Немане рассказала, что у каждой палатки свой собственный стиль: 

"Палатки представлены в пяти различных стилях: богема, джунгли, морское побережье, Марокко и Индия – и всё это с мебелью и предметами интерьера от IKEA.

Внутри каждой палатки есть две односпальные кровати и другая мебель, приятное освещение и всё необходимое для приятного отдыха. У каждой палатки есть своя терраса с мебелью", – говорит она.

ФОТО: Пресс-фото

Немане добавляет, что каждый может обустроить такую зону для себя, для этого не требуется много денег или дальние поездки, иногда чашечка кофе на балконе или уютный вечер в гламурном кемпинге IKEA дают возможность убежать от суеты и спешки дня.

Гламурный кемпинг IKEA будет открыт до осени, администрация кемпинга будет работать с 07:00 до 22:00 по рабочим дням и с 09:00 до 22:00 по выходным.

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