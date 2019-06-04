Более месяца назад в Риге начались работы по обновлению дорожного покрытия. Сейчас работы ведутся полным ходом и водители уже, похоже, начали привыкать к многочисленным пробкам, сильному шуму и узким полосам движения. Несладко приходится и пешеходам - переход дороги местами превращается в увлекательный квест. Если же вы бываете в районе улицы Краста не так часто и не ощутили на себе все прелести ремонта одной из главных транспортных артерий города - наша фотогалерея специально для вас!