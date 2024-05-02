Что представляет из себя Temu: глобальный фейк или новый серьезный игрок на рынке?

Последние месяцы латвийский сегмент Facebook гудит, как потревоженный улей, а любой пост с упоминанием о новой платформе для покупок Temu собирает десятки, а то и сотни комментариев. Кто-то предупреждает об опасности утечки данных, другие хвалятся покупками. TVNET+ разбирался в том, откуда взялась эта платформа и нет ли "подводных камней" в приложении?