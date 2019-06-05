Ср, 5.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET
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Ани Лорак уволила своего директора, PR-менеджера и всех сотрудников команды

Певица Ани Лорак

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская и украинская певица Ани Лорак приняла решение уволить всю свою рабочую команду. Кроме того, звезда распрощалась с концертным директором Михаилом Успенским и его супругой Екатериной, которая была PR-менеджером исполнительницы. Об этом пишет издание Super.

Стоит подчеркнуть, что певица работала с Успенскими и остальной командой много лет. На данный момент, звезда не комментирует свое решение. 

Издание сообщает, что вероятно Лорак "утратила доверие" и ее не устраивала финансовая схема, по которой работал концертный менеджер. 

Кроме того, все случившееся произошло после недавнего развода с звезды. Напомним, бывший муж звезды Мурат Налчаджиоглу изменил певице с моделью и она приняла решение подать на развод. 

По словам Ани Лорак сейчас она начинает новую жизнь и готовит новую песню.

Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?

- написала она на своей странице в Instagram.

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