Ани Лорак уволила своего директора, PR-менеджера и всех сотрудников команды

Стоит подчеркнуть, что певица работала с Успенскими и остальной командой много лет. На данный момент, звезда не комментирует свое решение.

Издание сообщает, что вероятно Лорак "утратила доверие" и ее не устраивала финансовая схема, по которой работал концертный менеджер.

Кроме того, все случившееся произошло после недавнего развода с звезды. Напомним, бывший муж звезды Мурат Налчаджиоглу изменил певице с моделью и она приняла решение подать на развод.

По словам Ани Лорак сейчас она начинает новую жизнь и готовит новую песню.

Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?