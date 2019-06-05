Ани Лорак уволила своего директора, PR-менеджера и всех сотрудников команды

Российская и украинская певица Ани Лорак приняла решение уволить всю свою рабочую команду. Кроме того, звезда распрощалась с концертным директором Михаилом Успенским и его супругой Екатериной, которая была PR-менеджером исполнительницы. Об этом пишет издание Super.
Стоит подчеркнуть, что певица работала с Успенскими и остальной командой много лет. На данный момент, звезда не комментирует свое решение.
Издание сообщает, что вероятно Лорак "утратила доверие" и ее не устраивала финансовая схема, по которой работал концертный менеджер.
Кроме того, все случившееся произошло после недавнего развода с звезды. Напомним, бывший муж звезды Мурат Налчаджиоглу изменил певице с моделью и она приняла решение подать на развод.
По словам Ани Лорак сейчас она начинает новую жизнь и готовит новую песню.
Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?
- написала она на своей странице в Instagram.