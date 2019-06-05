"Мы не могли найти общий язык": Нюша рассказала о расставании с Егором Кридом

Гостем YouTube-канала "Нежный редактор" на этой неделе стала российская певица Нюша (наст. имя - Анна Шурочкина). Певица обсудила с ведущей такие интересующие фанатов моменты из жизни артистки как уход от отца-продюсера, менторство на шоу "Голос. Дети" и, конечно же, ее расставание с исполнителем Егором Кридом (наст.имя - Егор Булаткин).
Отношения Нюши с Кридом все еще бурно обсуждаются фанатами, несмотря на то, что пара разошлась несколько лет назад, а Шурочкина вышла замуж и родила ребенка. Артист в качестве причины расставания назвал отсутствие денег.
По мнению Крида, Нюша рассталась с ним из-за того, что он мало зарабатывал в начале своей карьеры. Певица несогласна с заявлениями исполнителя - деньги вовсе не были причиной для окончания отношений.
"Если бы так было, зачем мне вообще начинать отношения с человеком, а-ля бесперспективным? It doesn't make sense, выражусь по-английски. Я скажу так, у всех людей свои определенные комплексы и своя правда. Мне комментировать это... Ну, если он так считает, я ничего не могу с этим поделать. У меня совершенно другой взгляд на эту ситуацию, моя причина, по которой мы расстались, была абсолютно не такой. Ну что мне остается? Если он так говорит, значит он так считал. Но с моей стороны я такого не видела. Но даже, если бы это было так, это не помешало бы мне строить свою личную жизнь", - подчеркнула Нюша.
Ведущая также напомнила артистке о том, что, по мнению Крида, к расставанию влюбленных был причастен папа Шурочкиной. После разлуки исполнитель выпустил песню "Папина дочка", которая, как считают поклонники, посвящена Нюше.
"Да, я - папина дочка! Папина, потому что он связан с моей творческой частью, и мне это очень нравится. Возвращаясь к этой ситуации, включаем логику: я встречаю парня, у нас завязываются отношения, у нас есть чувства. Я понимаю, что я - артист, самодостаточная девушка, которая сама содержит семью свою и себя. Он - начинающий артист, который только переехал в Москву. Я прекрасно понимаю, что я встречаюсь с человеком, в которого я верю. Если бы я не верила в него, я бы с ним, наверное, и часа не провела никогда.
Соответственно, если я верю, он обязательно через какое-то время найдет себя. Он парень смышленый, талантливый. Я понимала, что просто еще не время. Я понимала, что он добьется определенного успеха. Скорее, когда он говорил эти вещи, это были его внутренние комплексы. Ну как это может быть для меня причиной, если я - изначально самодостаточная девушка? Я изначально на это не смотрела", - призналась певица.
По словам артистки, с Кридом она разошлась лишь по той причине, что молодые люди расходились во взглядах на жизнь.
"Наши ценности расходились. У него были немного другие ценности на тот момент, мы не могли найти общий язык", - подытожила Нюша.
Напомним, Нюша вышла замуж в середине 2017 года. Певица и ее избранник Игорь Сивов тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. В 2018 году у пары родился ребенок.