"Мы не могли найти общий язык": Нюша рассказала о расставании с Егором Кридом

"Если бы так было, зачем мне вообще начинать отношения с человеком, а-ля бесперспективным? It doesn't make sense, выражусь по-английски. Я скажу так, у всех людей свои определенные комплексы и своя правда. Мне комментировать это... Ну, если он так считает, я ничего не могу с этим поделать. У меня совершенно другой взгляд на эту ситуацию, моя причина, по которой мы расстались, была абсолютно не такой. Ну что мне остается? Если он так говорит, значит он так считал. Но с моей стороны я такого не видела. Но даже, если бы это было так, это не помешало бы мне строить свою личную жизнь", - подчеркнула Нюша.