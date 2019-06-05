Площади Немцова в Таллинне не будет

"В Таллинне с 1987 года, когда началось обновление названий улиц и других топонимов, введенных за 50 лет, существуют определенные принципы выбора топонимов, которые также применяются и к использованию личных имен, - рассказал вице-председатель комиссии Ивари Раннама. - В нашем культурном пространстве называть улицы, парки и площади в честь кого-то – не очень хорошая традиция".

Раннама также добавил, что комиссия отдает предпочтения историческим названиям, старается деполитизировать названия улиц, и в данный момент занимается сокращением числа топонимов, данных в честь людей, не связанных с этими местами.

В решении комиссии объясняется, что в 1989 году площадь возле церкви Святого Духа получила официальное название площадь Большой гильдии. Это название определялось принципами комплексного восстановления топонимов в Старом городе. Так что было бы неуместно называть площадь именем, не связанным с этим местом.