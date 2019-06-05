Тимати обвинили в "краже" одежды с AliExpress: певец грубо ответил на критику

"Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам. И вместо того, чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще до**аться до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте Израильской Армии, и им проще писать, что я потратил деньги Министерства, продав им эти шорты. Они же не понимают, что это не госзаказ, а моя идея и мои деньги, вложенные в коллекцию. Писать дерьмо в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие. Плюс, люди в ходе этих интернет-расследований забыли, что я - официальное рекламное лицо AliExpress. Сечёшь, о чем я?", - написал Тимати.