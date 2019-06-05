Ср, 5.06.2019
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Тимати обвинили в "краже" одежды с AliExpress: певец грубо ответил на критику

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Тимати во время презентации коллекции одежды Black Star и "Армии России".

ФОТО: РИА "Новости"

Рэпер Тимати на минувшей неделе представил коллекцию одежды, которая была создана брендом Black Star совместно с "Армией России". На исполнителя обрушился шквал критики, в том числе и от известных российских видеоблогеров, например, Руслана Усачева, сообщает The Flow. 

Тимати упрекнули в том, что одежда из его коллекции является ничем иным как товарами с AliExpress и Amazon. Кроме того под его последним видео о презентации новой коллекции артиста спросили, почему одежда так напоминает вещи с международных торговых онлайн-площадок.

Певец ответил на обвинения на своей странице в Instagram в весьма грубой форме.

"Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам. И вместо того, чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще до**аться до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте Израильской Армии, и им проще писать, что я потратил деньги Министерства, продав им эти шорты. Они же не понимают, что это не госзаказ, а моя идея и мои деньги, вложенные в коллекцию. Писать дерьмо в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие. Плюс, люди в ходе этих интернет-расследований забыли, что я - официальное рекламное лицо AliExpress. Сечёшь, о чем я?", - написал Тимати.

Презентация новой коллекции певца состоялась в Национальном центре управления обороной, который является закрытым военным объектом. Коллекция в основном состоит из мужской одежды, но в ней также есть элементы женского гардероба. Вещи выполнены в цвете хаки и камуфляжной расцветке.

"Если ты являешься патриотом страны, если болеешь за страну, поддерживаешь армию России, если ты брутальный мужчина, который представляет интересы страны, то эта одежда для тебя", — так Тимати прокомментировал свою новую коллекции одежды в интервью с журналистами телеканала "Звезда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того исполнитель во время презентации подарил министру обороны РФ Сергею Шойгу куртку, которая была сделана специально для чиновника. 

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