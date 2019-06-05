Ср, 5.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Из соображений безопасности мол на Андрейсале закрыт

ФОТО: Olga Tuča

Из соображений безопасности на неизвестное время закрыт мол на Андрейсале. Об этом портал TVNET проинформировали в отделе по связям с общественностью Рижской думы.

Угрозу безопасности создали треснувшие плиты, по которым ходить стало опасно, сообщили в Рижской думе. На данный момент неизвестно, когда мол снова будет открыт.

Координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде добавила, что подробную информацию можно получить в Рижском порту, однако порталу TVNET не удалось связаться с отделом по связям с общественностью порта.

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