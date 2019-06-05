Из соображений безопасности мол на Андрейсале закрыт

Из соображений безопасности на неизвестное время закрыт мол на Андрейсале. Об этом портал TVNET проинформировали в отделе по связям с общественностью Рижской думы.
Угрозу безопасности создали треснувшие плиты, по которым ходить стало опасно, сообщили в Рижской думе. На данный момент неизвестно, когда мол снова будет открыт.
Координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде добавила, что подробную информацию можно получить в Рижском порту, однако порталу TVNET не удалось связаться с отделом по связям с общественностью порта.
Es izsaku neuzticību tam cilvēkam, kas aizslēdza molu. Karma, izrēķinies ar šo ballīšu pisēju :(( pic.twitter.com/Z6qej1raGN— Patrick Bateman (@EsEsmuTuEsmuEs) 4 июня 2019 г.