Дана Борисова призналась в "сухом срыве", апатии и биполярном расстройстве

"Вы не поверите, но я снова практически в "сухом срыве". Что-то накатило последние две недели - жуткая апатия, ни до чего, если честно", - призналась звезда.

Она посещает ток-шоу, но старается не останавливаться, а после программ сразу едет домой. К тому же, у Даны пропал аппетит и она похудела.

"Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни на какой диете, просто кусок в горло не лезет", - пишет Дана.

Она благодарит своего врача-нарколога за помощь, которую он ей оказывает. Она также призналась, что на эфире у Андрея Малахова не понимала вопросов, которые он задавал.

Андрей Малахов посоветовал телеведущей сменить обстановку. В свою очередь Дана отметила, что ему не стоит обращать внимание на наезды со стороны Галкина.

Она поделилась с подписчиками радостной новостью об отдыхе в Сицилии.