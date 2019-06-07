Дана Борисова призналась в "сухом срыве", апатии и биполярном расстройстве

Российская телеведущая Дана Борисова старается окончательно избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. 6 июня звезда разместила публикацию в Instagram, где призналась, что находится в состоянии апатии.
"Вы не поверите, но я снова практически в "сухом срыве". Что-то накатило последние две недели - жуткая апатия, ни до чего, если честно", - призналась звезда.
Она посещает ток-шоу, но старается не останавливаться, а после программ сразу едет домой. К тому же, у Даны пропал аппетит и она похудела.
"Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни на какой диете, просто кусок в горло не лезет", - пишет Дана.
Она благодарит своего врача-нарколога за помощь, которую он ей оказывает. Она также призналась, что на эфире у Андрея Малахова не понимала вопросов, которые он задавал.
Андрей Малахов посоветовал телеведущей сменить обстановку. В свою очередь Дана отметила, что ему не стоит обращать внимание на наезды со стороны Галкина.
Она поделилась с подписчиками радостной новостью об отдыхе в Сицилии.
Но в комментариях Дана ответила, что у нее и биполярное расстройство. Все-таки звезда сорвалась и начала принимать прозак.
View this post on Instagram
😻🔥❤️Вы не поверите ,но я снова практически в сухом срыве 🙈🙈🙈Что то накатило последние 2 недели,жуткая апатия ,ни до чего,если честно 😏Отснялась и домой ,в норку ,и так по кругу😉Похудела на 4 кг,хотя вообще не сидела ни на какой диете ,просто кусок в горло не лезет 🍖🍗на помощь пришёл @marataghinyan_official 😘,любимый и самый лучший врач ,мой психиатр -нарколог ,который знает ВСЕ ОБО МНЕ и бесконечно внимателен .Вторы сегодня набрал Андрей @malakhov007 ,последние два #прямойэфир #россия1 сидела уставившись в одну точку и не слышала порой вопросы,которые мне задавал ведущий😱Искренне спросил ,почему я так похудела и очень поддержал ,сказал ,что мне необходимо сменить обстановку ,СПАСИБО @malakhov007 ❤️❤️❤️,не обращай внимание на наезды семьи Галкиных и Пугачевых 👍Ты Журналист и ведущий номер 1 ,и это даже не обсуждается 👏👏👏И наконец @nikita_lushnikov ,он тоже беспокоиться и просил держаться до последнего 💪Спасибо вам ,мои дорогие и любимые мужчины ,за то,что вы у меня есть😌🥰 #люблю #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 Через 2 дня СИЦИЛИЯ ВСТРЕЧАЙ ,накопила на дорогой отель и планирую там отметить свой Д:Р 🎂🌹И вам тоже благодарна ,мои хорошие и любимые подписчики 😘😘😘😘