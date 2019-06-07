Несмотря на то, что вооруженный конфликт в Балтии маловероятен, наш регион продолжает привлекать внимание иностранных исследователей. 28 марта 2018 года аналитический центр Carnegie Endowment for International Peace опубликовал исследования о рисках эскалации конфликта в Балтии. Каковы они?

Упомянутое исследование содержит рекомендации для НАТО в связи с предотвращением эскалациии против России в странах Балтии. Автор исследования - Улрих Кун.

В нем дополнительно к другой информации содержится и отдел о потенциальных рисках эскалации, с которыми альянс может столкнуться в нашем регионе. Эти риски следующие: 1) Ответ НАТО на проблемы, 2) неустановленные доктрины ядерного оружия, 3) некинетические операции, 4) опасные военные инциденты. Портал TVNET предлагает взгляд на каждую из них.

Ответы НАТО на проблемы

Кун в своем исследовании указывает, что Россия в кризисной ситуации могла бы начать конфликт со своими конвенциональными силами.

В этом случае НАТО ощутило бы большое давление укрепить нынешние военные позиции в странах Балтии и Восточной Европе. В свою очередь, есть риск, что НАТО не сможет эффективно коммуницировать с Россией в целях защиты альянса. В этом контексте есть возможность того, что Россия может истолковать направление сил НАТО как начало атаки. Это, в свою очередь, позволит России вовлечь свои силы еще больше.

Исследователь также моделирует ситуацию, в рамках которой Россия может решить использовать возможности, предусмотренные для блокирования доступа дополнительных сил НАТО к Балтии (A2/AD). С их помощью возможно блокировать как воздушные, так и водные пути. Однако, если бы что-то такое произошло, на НАТО было бы давление попробовать уничтожить эти возможности еще в самом начале конфликта.

Это в свою очередь означало бы, что военные действия были бы рано перенесены на территорию России.

Как значительный риск в связи с деятельностью России Кун указывает и на ее способность занять часть территории Латвии на востоке страны. Россия может посчитать, что НАТО не примет вовремя решение, чтобы эти территории освободить. Кроме того, можно посчитать, что силы альянса придут на помощь слишком поздно.

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В конце концов, если бы действительно началась военная операция большого масштаба с целью освободить занятые страны Балтии, Россия могла бы испугаться, что конвенциональный конфликт с НАТО проиграет, и поэтому эскалирует ситуацию еще дальше.

Не исключено и использование ядерного оружия, указывает Кун.

Неустановленные доктрины ядерного оружия

Говоря о возможности ядерной войны, исследователь указывает, что в ней эскалация может произойти в двух случаях.

Во-первых, у России может быть большее искушение использовать его в случае, если не будет точной уверенности в готовности стран НАТО к ответу своим ядерным оружием.

Исследователь указывает, что пока что внутри НАТО нет единогласия в том, нужно ли странам, у которых нет ядерного оружия, участвовать в планировании его использования. Кроме того, нет единогласия в том, нужно ли другим странам использовать свои воздушные силы, чтобы использовать принадлежащее США ядерное оружие, и в том, должны ли быть ядерные элементы на военных учениях НАТО.

Проблема может прийти и с другой стороны. В начале кризиса/конфликта НАТО может посчитать, что Россия ядерное оружие использовать не будет, так как оно не соответствует нынешней ситуации. Такой недочет боевого духа России может убедить нашего восточного соседа нанести ядерный удар, указывает Кун.

Опасные военные инциденты

Принимая во внимание, что Россия регулярно демонстрирует свои силы в регионе Балтийского моря, существует и риск того, что конфликт может накалиться в случае, если случайно столкнутся лояльные Вашингтону и Москве силы. Кун допускает, что в этом случае возможен раскол между европейскими членами НАТО и США. Белый дом может захотеть ответить на действия России куда быстрее, чем другие страны, что в свою очередь может привести к следующей ситуации:

НАТО не сможет вовремя провести необходимое расследование и усмирение, в результате чего начнется вооруженное обострение.

В этом контексте для предотваращения обострения могут не использовать нынешние коммуникационные каналы НАТО и России, утверждает Кун.

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Некинетические операции

Еще одной сферой, в которой может развиться конфликт НАТО с Россией в Балтии, Кун назвал русскоязычные меньшинства. Исследователь считает, что это может быть сферой, в которой обострение конфликта с Россией на начальной стадии предотвратить сложно.

В случае, если бы начались протесты, как альянс, так и Москва автоматически были бы вовлечены в цикл реакции и ответной реакции.