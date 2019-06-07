Прокурор признал доказательства по делу Юрашса достаточными для суда

Материалы дела содержат государственную тайну. Передача дела в суд зависит от времени, которое потребуется защите для реализации своих прав.

В январе большинство депутатов Сейма поддержало выдачу Юрашса для уголовного преследования за разглашение государственной тайны.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия "Латвияс дзелзцельш" Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.