Пт, 7.06.2019
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Плагиат или сходство? Клип "Ленинграда" сравнили с роликом Дэвида Боуи
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ФОТО: скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Как оказалось, клип российской группы "Ленинград" i_$uss напоминает  ролик на песню The Next Day легендарного Дэвида Боуи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отзыв журналистки и писательницы Ольги Бешлей. 

"Ленинград" - i_$uss

Дэвида Боуи - The Next Day (Explicit)

"Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи", - написала Бешлей. 

Она отметила, что возможно автор клипа хотел процитировать Боуи, но, по ее мнению, это не совсем удалось. 

"Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое", - подчеркнула она. 

Кроме того, она отметила тот факт, что в случае волны негодования и обвинений в оскорблении чувств верующих, всегда можно сослаться на ранее снятый Боуи клип. 

"С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать: "Великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего"", - указала журналистка. 

Ольга Бешлей представила в комментариях покадровое сравнение сцен и образов в обоих клипах. 

ФОТО: скриншот https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley

Ольга Бешлей - журналистка, писательница и бывший шеф-редактор портала "Батенька, да вы трансформер".

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