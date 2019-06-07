Плагиат или сходство? Клип "Ленинграда" сравнили с роликом Дэвида Боуи
Как оказалось, клип российской группы "Ленинград" i_$uss напоминает ролик на песню The Next Day легендарного Дэвида Боуи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отзыв журналистки и писательницы Ольги Бешлей.
"Ленинград" - i_$uss
Дэвида Боуи - The Next Day (Explicit)
"Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи", - написала Бешлей.
Она отметила, что возможно автор клипа хотел процитировать Боуи, но, по ее мнению, это не совсем удалось.
"Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое", - подчеркнула она.
Кроме того, она отметила тот факт, что в случае волны негодования и обвинений в оскорблении чувств верующих, всегда можно сослаться на ранее снятый Боуи клип.
"С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать: "Великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего"", - указала журналистка.
Ольга Бешлей представила в комментариях покадровое сравнение сцен и образов в обоих клипах.
Ольга Бешлей - журналистка, писательница и бывший шеф-редактор портала "Батенька, да вы трансформер".