Анна Плетнева ослушалась супруга и снялась для журнала Playboy

Исполнительница множество раз становилось героиней мужских журналов и эротических фотосессий. В какой-то момент муж объяснил Анне, что он устал от того, что миллионы мужчин смотрят на ее полуголые фото.

Кроме того, издание утверждает, что предприниматель пригрозил Плетневой, что если она нарушит обещание, то это "приведет к серьезным последствиям".

Но, Анна ослушалась. Красавица снялась для обложки журнала Playboy, который вышел накануне ее сольного концерта. На снимках "горячая" брюнетка позирует в роскошном корсете.