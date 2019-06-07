Римшевич уклончиво говорит о предъявленных ему обвинениях

Отвечая на вопросы журналистов, Римшевич указал, что его участие в конференции Банка Латвии не наносит никакого вреда репутации учреждения, так как ничего незаконного он не совершал.

"Мне не предъявлены никакие доказательства преступных действий, также в Суд ЕС никакие доказательства представлены не были. Соответственно, никакой тени над репутацией банка нет", - заявил Римшевич.

Он также отрицал любые подозрения в том, что требовал взяток от владельцев ликвидируемого ABLV Bank.

Римшевич заявил, что не лелеет надежд относительно своего переизбрания на должность в декабре, когда истекает срок его полномочий. Он также добавил, что намерен защищать себя в суде, и не стал комментировать обвинения, предъявленные прокуратурой.

На вопрос, как могло случиться, что Латвия стала державой отмывания денег, Римшевич ответил, что нужно оглянуться назад до 2012 года, когда начались переговоры о вступлении Латвии в ОЭСР, и в 2016 году доклад Moneyval о Латвии был еще позитивным.

По словам Римшевича, видя, как потом развивалась ситуация с коммерческими банками, Банк Латвии пытался многое сделать, однако события 2018 года "многое раскрыли". На государственном уровне многое не делалось в 2015-2016 годах, когда многие банки потеряли свои корреспондентские счета, и потом, когда почти всем банкам закрыли долларовые счета.