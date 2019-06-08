Умер шестикратный обладатель "Грэмми" и легенда блюз-рока Доктор Джон

Towards the break of day June 6, iconic music legend Malcolm John Rebennack, Jr., known as Dr. John, passed away of a heart attack. The family thanks all whom shared his unique musical journey & requests privacy at this time. Memorial arrangements will be announced in due course. — Dr. John (@akadrjohn) June 6, 2019

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Трагедия произошла рано утром. Родные благодарят всех, кто сотрудничал с музыкантом. Они также попросили отнестись с уважение к памяти об артисте.

Выступать Доктор Джон перестал еще в 2017 году. Свою музыкальную карьеру он начал 1968 году с выпуска альбома Gris Gris. Музыкант получил шесть премий "Грэмми". Успех к артисту пришел после выпуска пластинки In the Right Place в 1973 году.

Доктор Джон делал совместные записи с такими звездами, как Вэном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер.