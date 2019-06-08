Сб, 8.06.2019
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Умер шестикратный обладатель "Грэмми" и легенда блюз-рока Доктор Джон

Доктор Джон

ФОТО: publicitātes

Американский музыкант Доктор Джон (Dr. John) (Малкольм Джон Ребеннэк-младший) скончался на 78-м году жизни. Сообщается на его странице в Twitter-аккаунте.

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ. 

Трагедия произошла рано утром. Родные благодарят всех, кто сотрудничал с музыкантом. Они также попросили отнестись с уважение к памяти об артисте. 

Выступать Доктор Джон перестал еще в 2017 году. Свою музыкальную карьеру он начал 1968 году с выпуска альбома Gris Gris. Музыкант получил шесть премий "Грэмми". Успех к артисту пришел после выпуска пластинки In the Right Place в 1973 году.

Доктор Джон делал совместные записи с такими звездами, как Вэном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер.

Доктор Джон был известен своей эклектикой в музыке. Он смешивал новоорлеанский блюз (ритм-энд-блюза) с психоделическим роком. У него был своеобразный рокочущий вокал и яркие выступления в стиле карнавала. 

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