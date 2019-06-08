Умер шестикратный обладатель "Грэмми" и легенда блюз-рока Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон (Dr. John) (Малкольм Джон Ребеннэк-младший) скончался на 78-м году жизни. Сообщается на его странице в Twitter-аккаунте.
Towards the break of day June 6, iconic music legend Malcolm John Rebennack, Jr., known as Dr. John, passed away of a heart attack. The family thanks all whom shared his unique musical journey & requests privacy at this time. Memorial arrangements will be announced in due course.— Dr. John (@akadrjohn) June 6, 2019
Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.
Трагедия произошла рано утром. Родные благодарят всех, кто сотрудничал с музыкантом. Они также попросили отнестись с уважение к памяти об артисте.
Выступать Доктор Джон перестал еще в 2017 году. Свою музыкальную карьеру он начал 1968 году с выпуска альбома Gris Gris. Музыкант получил шесть премий "Грэмми". Успех к артисту пришел после выпуска пластинки In the Right Place в 1973 году.
Доктор Джон делал совместные записи с такими звездами, как Вэном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер.
Доктор Джон был известен своей эклектикой в музыке. Он смешивал новоорлеанский блюз (ритм-энд-блюза) с психоделическим роком. У него был своеобразный рокочущий вокал и яркие выступления в стиле карнавала.