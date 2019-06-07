Оппозиция Рижской думы подала заявление об отставке Турлайса

Руководитель фракции партии "Для развития Латвии" Виестурс Зепс подал в Рижскую думу заявление о созыве внеочередного заседания, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении Дайниса Турлайса от должности мэра столицы, сообщила агентству LETA представитель фракции Иева Граудиня-Шутко.
По словам Зепса, подписи всех 27 депутатов оппозиции собрать не удалось, потому что многие из них не находятся в Риге или Латвии, однако были собраны 24 подписи.
Он подчеркнул, что отстранение Турлайса от должности является шансом прервать "неразрывное сотрудничество" бывшего мэра Риги Нила Ушакова и его бывшего заместителя Андриса Америкса, которое позволяло им "хозяйничать в Риге в течение последних десяти лет".
По словам Зепса, Турлайс фактически олицетворяет собой продолжение этого сотрудничества, а теперь у оппозиционных партий появится шанс создать новую коалицию.
Руководитель отдела общественных отношений Рижской думы Угис Видаускис проинформировал агентство LETA о том, что вопрос об отстранении Турлайса от должности планируется рассмотреть на следующем заседании Рижской думы, которое предположительно состоится 20 июня.
Как сообщалось ранее, в начале недели фракция партии "Для развития Латвии", состоящая из восьми депутатов, предложила начать сбор подписей за отстранение Турлайса от должности.
Для того, чтобы созвать такое заседание необходимы подписи 20 депутатов. После получения заявки внеочередное заседание по поводу отстранения мэра от должности должно быть созвано в течение двух недель.