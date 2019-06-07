Оппозиция Рижской думы подала заявление об отставке Турлайса

По словам Зепса, подписи всех 27 депутатов оппозиции собрать не удалось, потому что многие из них не находятся в Риге или Латвии, однако были собраны 24 подписи.

Он подчеркнул, что отстранение Турлайса от должности является шансом прервать "неразрывное сотрудничество" бывшего мэра Риги Нила Ушакова и его бывшего заместителя Андриса Америкса, которое позволяло им "хозяйничать в Риге в течение последних десяти лет".

По словам Зепса, Турлайс фактически олицетворяет собой продолжение этого сотрудничества, а теперь у оппозиционных партий появится шанс создать новую коалицию.

Руководитель отдела общественных отношений Рижской думы Угис Видаускис проинформировал агентство LETA о том, что вопрос об отстранении Турлайса от должности планируется рассмотреть на следующем заседании Рижской думы, которое предположительно состоится 20 июня.

Как сообщалось ранее, в начале недели фракция партии "Для развития Латвии", состоящая из восьми депутатов, предложила начать сбор подписей за отстранение Турлайса от должности.